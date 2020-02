RC Sorpesee: Deshalb mag der Coach „unsere Emotionsbündel“

Sundern. Zuletzt schwächelten die Drittliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee. Warum Trainer Julian Schallow aber an den Aufstieg in die 2. Liga glaubt.

Drei Niederlagen in den vergangenen fünf Partien: Zuletzt passten bei den Drittliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee nicht immer die Ergebnisse. Gleichwohl spielt das in vielen Teilen noch junge Team eine bärenstarke Saison und ist nach wie vor Spitzenreiter. Im Gespräch mit dieser Zeitung ordnet Trainer Julian Schallow die nun erfolgte Vorlizenzierung für die 2. Bundesliga ein und spricht über den weiteren Saisonverlauf.

Julian Schallow, der RC Sorpesee zählt zu den so genannten Vorlizenzierern für die 2. Bundesliga Nord. Der erste Schritt für einen möglichen Aufstieg ist damit getan. Wie fühlt sich das an?

Julian Schallow: Es fühlt sich ziemlich gut an. Das hat für uns aber erst mal gar nichts mit der Lizenzierung zu tun, sondern mit der sportlichen Entwicklung. Wie ein guter Freund ein mal zu mir sagte: „Gewinnen macht einfach viel mehr Spaß, als zu verlieren!“ Die Vorlizenzierung ist da nur eine Konsequenz der sportlichen Lage.

Die Entscheidung, die Lizenz für die 2. Bundesliga einzureichen, wurde innerhalb des Klubs sicher abgewägt und diskutiert. Sind die Strukturen beim RC Sorpesee, der ja bereits in der 2. Bundesliga spielte, also so gewachsen, dass ein erneuter Aufstieg gestemmt werden könnte?

Ich würde mal sagen: Wir waren nie wirklich klein. Wer das Umfeld in der zweiten Liga kennt, der weiß, dass wir bei uns im Umfeld schon immer in einer solchen Liga gespielt haben. Ich denke, dass wir auch zu Zweitligazeiten in etwa die Nummer vier waren, was die Zuschauerresonanz angeht. Bei uns ist es also eher die Frage, wie gut wir sportlich und in unseren Ergebnissen sind.

Um aufzusteigen, muss der RC Sorpesee überhaupt erst mal sportlich die Qualifikation schaffen. Was sind die drei wichtigsten Komponenten, um Meister in der 3. Liga West zu werden?

Ich würde sagen: Volle Emotionen, volle Power und volle Beweglichkeit. Das heißt für uns: Jedes Spiel wie ein Endspiel spielen, alle gesund bleiben und uns sportlich weiter entwickeln wollen.

Ihre Mannschaft führt die Tabelle seit Wochen an und spielt eine starke Saison. In den vergangenen fünf Partien setzte es aber drei Niederlagen. Macht Sie das nervös oder ist das eine völlig normale Entwicklung angesichts der jungen Mannschaft, die Sie coachen?

Nein, ich bin null nervös und wir kennen intern alle Gründe für jede Niederlage, speziell für die vergangenen. Und ja: Wir haben da keine Maschinen auf dem Feld und kämpfen mit vielen Dingen, die eine junge Mannschaft auszeichnen. Ich mag allerdings auch unsere Emotionsbündel lieber als berechenbare Musterprofis. Und unsere Fans vermutlich auch.

Noch stehen in dieser Saison in der 3. Liga West sechs Begegnungen für Ihre Mannschaft aus. Vier Partien davon sind Heimspiele für den RC Sorpesee – ist das im Aufstiegskampf aus Ihrer Sicht ein großer Vorteil?

Ja, das ist es ganz sicher. Wir spielen einfach sehr, sehr gerne daheim. Zwar sind wir auch auswärts nicht so unerfolgreich in dieser Saison (bereits sieben Siege in der Fremde hat der RCS geschafft, Anm. d. Red.), aber wenn wir die Wahl haben, wählen wir natürlich Sundern für die entscheidenden Spiele.