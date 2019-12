Nach Neheims Heimsieg: Warum Coach Alex Bruchhage verlängert

Das war ein gelungener Abschluss des Pflichtspieljahres 2019: Fußball-Westfalenligist SC Neheim hat in seinem vorgezogenen Heimspiel den Lüner SV mit 1:0 (1:0) bezwungen. Anschließend feierte der SC seine Weihnachtsfeier – und freute sich dort gemeinschaftlich über die Zusagen von Chefcoach Alex Bruchhage sowie Co-Trainer Sebastian Rötz, die als Gespann auch in der kommenden Spielzeit 2020/2021 im Binnerfeld tätig sind.

Deshalb verlängert der Coach

Während Rötz im nächsten Sommer dann in sein drittes Jahr für den SC Neheim geht, steht für „Urgestein“ Alex Bruchhage bereits das neunte an. Der Coach, der den SC im vergangenen Jahrzehnt sportlich entscheidend mitgeprägt hat, betont, dass für ihn insbesondere die Entwicklung, die seine Mannschaft auch in dieser Saison genommen habe, entscheidend gewesen sei. „Mit 29 Punkten zur Winterpause sind wir wieder einen Schritt weiter. Nach so langer Zeit weiß man als Verein, was man am Trainer hat, und als Trainer, was man am Verein hat“, sagt Alex Bruchhage.

In den vergangenen Jahren seit dem Aufstieg in die Westfalenliga 2 zur Saison 2016/2017 habe der SC seinen Kader „von rechts auf links gedreht“, sagt Bruchhage: „Das hilft natürlich auch dabei, damit sich das Verhältnis zum Trainer nicht abnutzt. Wir konnten so vieles zusammen entwickeln. Unser Ziel ist es jetzt, den Kader so gut es geht zusammenzuhalten. Die Veränderungen sollen überschaubar bleiben“.

portlich läuft es beim SC Neheim: Das Team hat in 17 Partien in dieser Saison 29 Punkte eingefahren. Die Zähler 27, 28 und 29 hatte sich der SC beim 1:0-Erfolg gegen den Lüner SV erkämpft.

So kommt’s zum neunten Saisonsieg

Kapitän Oliver Busch markierte früh nach Pass von Burak Yavuz die Führung für die Hausherren, die in der Folge wie so oft zahlreiche gute Gelegenheiten – unter anderem durch Johannes Thiemann und Mahmut Yavuzaslan – ungenutzt ließen. Gleichwohl reichte dieser eine Treffer, um den neunten Saisonsieg sicherzustellen.

Die im Anschluss gemeinsam mit der zweiten und dritten Mannschaft sowie den Alten Herren, ehemaligen und aktuellen Mitgliedern sowie den Juniorentrainern durchgeführte Weihnachtsfeier geriet äußerst harmonisch. Bruchhage: „Wir können bis jetzt sehr zufrieden sein. Nach 17 Spielen so viele Zähler verbucht zu haben, ist mehr als wir erwartet haben. Aber wir haben uns das verdient“, bekräftigt er.

In der Westfalenliga 2 geht’s für den SC Neheim weiter am Sonntag, 9. Februar, um 15 Uhr mit der Partie bei der SG Finnentrop/Bamenohl.

SC Neheim: Schröter; Xhaka, Wulf, Michler, Nettesheim, Majewski, Busch, Thiemann, Yavuzaslan, Yavuz (82. Camara), Greco (65. Zekovic). - Tor: 1:0 (13.) Busch.