Melanie Struwe und Oliver Ollesch lösen die DM-Fahrkarten

Beide lösten ihre Fahrkarte jetzt beim Hallensportfest in Paderborn. Oliver Ollesch (TSV RW Wenholthausen) gewann die 200 Meter in der persönlicher Hallenbestzeit von 21,80 Sekunden und nimmt nun an der Deutschen Meisterschaft in Leipzig am 22./23. Februar teil. Melanie Struwe (TSV RW Wenholthausen) sicherte sich mit 1,73 Meter im Hochsprung das Ticket für die Deutschen Junioren-Meisterschaften, die Mitte Februar in Neubrandenburg ausgetragen werden.

Ihre derzeit gut Form bestätigte Melanie Struwe auch beim 10. Düsseldorfer Indoor-Meeting und gewann den Hochsprungwettbewerb mit übersprungenen 1,72 Meter. Außerdem ging sie über 60 Meter und im Weitsprung an den Start. Im Vorlauf über 60 Meter stellte sie mit 8,25 Sekunden eine persönliche Bestzeit auf. Im Endlauf belegte sie mit 8,26 Sekunden den sechsten Platz. Im Weitsprung siegte Melanie Struwe mit 5,32 Meter und erzielte damit ihre zweite persönliche Bestleitung.

Oliver Ollesch und Lasse Buchholz (VfL Fleckenberg), der in Paderborn noch die 400 Meter der Männer in persönlicher Bestzeit von 50,82 Sekunden gewinnen konnte, mussten die Teilnahme am Meeting in Düsseldorf kurzfristig aufgrund von grippalen Infekten absagen.