Landesligist SG Ruhrtal ist im Abstiegsknaller gefordert

Mit einen klaren „Ja“ lässt sich die Frage beantworten, ob die heimischen Handball-Fans in Arnsberg und Umgebung auch für ein Testspiel zwischen einem Bundes- und einem Zweitligisten in die Ruhrtalhalle pilgern. Die nämlich war am Mittwoch proppevoll, als Erstligist GWD Minden vor etwa 400 Besuchern gegen den Zweitliga-Zweiten ASV Hamm mit 38:27 (21:13) gewann. Die Organisatoren der SG Ruhrtal haben nun das nächste wichtige Spiel im Blick: nämlich den Abstiegsknaller des Landesligisten gegen TV Evingsen, der am Sonntag, 17 Uhr, ansteht.

Mit etwa 30 Helfern stemmte die SGR am Mittwoch das attraktive Testspiel der Bundesligisten. „Es wurde Zeit, dass wir so ein Highlight präsentieren konnten“, sagte SGR-Mitorganisator Christof Reddig.

Warum die SG Ruhrtal siegen sollte

In puncto Emotionalität und Lautstärke dürfte es an diesem Sonntag gar noch deutlich intensiver zur Sache gehen, denn die SGR empfängt mit der TS Evingsen einen Hauptkonkurrenten um den Landesliga-Verbleib. Nach der bitteren Niederlage in Hagen (25:30) ist ein Erfolg über den zwei Punkten zurückliegenden Vorletzten geradezu Pflicht, denn sonst rutscht der heimische Aufsteiger auf einen Abstiegsplatz.

Nach der 31:34-Niederlage im Hinspiel geht es für die SGR jetzt auch darum, den direkten Vergleich zu ihren Gunsten zu drehen. Trainer Frank Moormann meint: „Das sollte uns nicht zu sehr beschäftigen. Um Viertletzter zu werden, müssen wir neben Lüdenscheid und Evingsen ohnehin noch eine andere Mannschaft hinter uns lassen.“ Er vertraut im Heimspiel vor allem „auf die Rückendeckung des Publikums“. Auf halblinks könnte David Bauerdick die aktuelle Vakanz ausfüllen.