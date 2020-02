Kann Aufsteiger SG Ruhrtal Bonuspunkte abgreifen?

Nach dem 34:27-Pflichtsieg gegen TS Evingsen spielen die Landesliga-Handballer der SG Ruhrtal, die zurzeit mit 12:18-Punkten auf Platz neun liegen, am Samstag, 8. Februar, um 19 Uhr beim HSV Plettenberg/Werdohl. Die Gastgeber haben nur vier Punkte mehr auf dem Konto.

„Wenn es schlecht läuft, rutschen wir gleich wieder auf einen Abstiegsplatz“, sagt SG-Trainer Frank Moormann. „Es geht sehr eng zu im Kampf um den rettenden elften Rang.“

Die SG Ruhrtal ist, wie fast immer bei Auswärtsspielen mit Harzbenutzung, auch in der Plettenberger Albert-Schweitzer-Halle Außenseiter. Allerdings stecken die Hausherren in einer Krise. Aufgrund personeller Probleme (unter anderem ist Torjäger Bardischweski ausgefallen) gab es zuletzt drei Niederlagen in Serie. „Ich habe immer gesagt, dass wir da sein müssen, wenn ein favorisierter Gegner mal schwächelt. Vielleicht ist das jetzt so ein Match, in dem wir Bonuspunkte abgreifen können. Dies wäre enorm wertvoll“, teilt Moormann mit.

Am Samstag muss Aufsteiger SG Ruhrtal auf Tillmann Weber und Matthias Storm verzichten. Coach Moormann ist trotzdem optimistisch: „Wir haben schon bei der Niederlage in Hagen mit Harz gut gespielt. Und Aaron Humpert hat zuletzt gezeigt, dass er eine gute Spielmacher-Alternative sein kann, wenn Alex Blanke eine Pause braucht.“ Im Hinspiel unterlag die SG Ruhrtal einer stark aufspielenden HSV-Sieben mit 31:38.