HV Sundern unter Erfolgsdruck - TV Neheim wild entschlossen

Vor allem der HV Sundern steht dabei mächtig unter Zugzwang.

HSG Hohenlimburg II - HV Sundern (Sa., 17.30 Uhr). Die Partie läuft beim HV Sundern unter der Rubrik „Verlieren verboten“, denn Trainer Frank Schaden gibt sich keinen Illusionen hin: „Wenn wir nach der 28:45-Blamage in Hagen bei einem weiteren Kellerkind stolpern, sinken unsere Chancen auf den Klassenerhalt gewaltig.“ Schaden will zum Abschied seiner Trainerdekade seinem Nachfolger – der bereits verpflichtet worden sein soll, aber noch geheim gehalten wird – ein Bezirksliga-Team übergeben. Er weiß aber: „Mit Defensivleistungen wie zuletzt wird das nichts.“ Beim Tabellenzehnten HSG Hohenlimburg II (11:15 Zähler) möchte der HV Sundern (Zwölfter, 7:17 Punkte) jetzt wieder seine Qualitäten zeigen. „Meine Jungs haben sich sehr selbstkritisch gezeigt. Das macht mir Hoffnung, dass wir eine ganz andere Einstellung an den Tag legen werden“, sagt Schaden.

TV Neheim - HSG Gevelsberg-Silschede II (Sa., 18.30 Uhr). Der 34:29-Heimerfolg über Ex-Landesligist Letmather TV hat den Neheimern deutlichen Aufwind beschert. „Die Jungs haben das knüppelharte Training am Dienstag voll angenommen. Sie sind wild entschlossen, der besten Mannschaft der Liga so lange wie möglich Paroli zu bieten“, erklärt Coach Klaus-Dieter Erbuth vor der Partie am Samstag gegen den so starken Spitzenreiter HSG Gevelsberg-Silschede II (24:0 Punkte). Erbuth setzt auf eine kleine Chance zu einer Überraschung, bleibt aber realistisch: „Wenn wir mit fünf oder weniger Toren Differenz verlieren, wäre ich schon zufrieden.“

CVJM Gevelsberg - TV Arnsberg (So., 13.30 Uhr). Den Jahresstart hatte sich der TV Arnsberg ganz anders vorgestellt. Statt sich nach der Rückkehr von Spielmacher Phillipp Mähl im oberen Tabellenfeld festzusetzen, haben die Arnsberger nach der erneuten Derbyschlappe gegen den VfS Warstein (29:34) als Neunter (11:15 Zähler) nur vier Punkte Vorsprung auf Abstiegsplatz zwölf. Vor dem Spiel beim Vorletzten CVJM Gevelsberg (5:19 Punkte) bleibt dem TVA das Verletzungspech treu. Zum Muskelfaserriss von Jonas Erk gesellte sich nun eine äußerst schwere Knieverletzung von Johannes Mevenkamp, der sich – nach seiner Roten Karte im Derby gegen Warstein – tags darauf bei einem Unfall Kreuz- und Innenband riss. Zudem wurde ein Knorpelschaden diagnostiziert. Mevenkamp wird an diesem Freitag operiert. „Er wird mindestens bis zum Herbst ausfallen“, meint Trainer Frank Mähl. „Es läuft wie verhext, aber Jammern nützt nichts. Wir müssen uns durchwurschteln und eng zusammenrücken.