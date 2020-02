HSK-Sportlerwahl: Jetzt geht es um die Podestplätze

Die Spreu hat sich vom Weizen getrennt und nun geht es in die Vollen. Die Nominierten für die finale Wahl zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres 2019 sowie der besten Profi-Sportlerin beziehungsweise dem besten Profi-Sportler aus dem Sauerland stehen nach der ersten Abstimmungsrunde der HSK-Sportlerwahl fest. „Das Feld der Finalisten ist sehr gut besetzt. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse“, sagt Michael Kaiser vom KSB. Die jeweils besten Fünf werden am Samstag, 28. März, im Zuge der vom Kreissportbund Hochsauerlandkreis veranstalteten 23. HSK-Sportgala in der Konzerthalle in Olsberg geehrt.

Die finale Abstimmungsrunde (8. bis 16. Februar) startet an diesem Samstag im Internetportal unserer Zeitung. Nachfolgend die Nominierten auf einen Blick:

Sportlerin des Jahres

Stefanie Drescher: Die Judoka des BSV Meschede holte bei den Special Olympics in Kiel Gold sowie Silber und Bronze bei den Olympics World Games in Abu Dhabi.

Alexandra Föster: Die Ruderin des RC Meschede wurde in Tokio Junioren-Weltmeisterin im Einer und in Los Angeles Junioren-Weltmeisterin auf dem Ergometer.

Susanne Freckmann: Früher war sie für den Tanzsportclub Vitus Arnsberg und den FC Remblinghausen aktiv, heute spielt die 42-Jährige Indiaca und wurde 2019 unter anderem Deutsche Meisterin.

Cheyenne Rosenthal: Die 19-jährige Rennrodlerin vom BSC Winterberg siegte bei der Juniorenweltmeisterschaft im Einzel und wurde mit der Mannschaft Zweite.

Sabina Stroh: Die 22-jährige Rhönradturnerin des TV Arnsberg wurde unter anderem Zweite beim Deutschland-Cup.

Anna-Maria Gründler: Die 19-jährige Nachwuchsreiterin ist für den RV Hellefeld aktiv und wurde unter anderem Westfalenmeisterin.

Sportler des Jahres

Felix Griggel: Der 18-jährige Einradfahrer vom SSV Meschede feierte im vergangenen Jahr unter anderem den Titel als Deutscher Meister im Hochsprung und im Coasting.

Bilal Akgüvercin: Der Mittelfeldspieler von RW Erlinghausen wurde im Zuge der Sauerländer Fußball-Nacht als HSK-Fußballer der Saison 2018/19 ausgezeichnet.

Lauro Klöckener: Der 15-jährige Minigolfer des MSK Neheim-Hüsten wurde 2019 unter anderem dreifacher Deutscher Meister bei den Titelkämpfen der Schüler.

Lenard Kersting: Der Nordische Kombinierer wurde zum HSK-Sportler des Jahres 2018 gekürt. Beim Deutschlandpokal und der Deutschen Jugendmeisterschaft wurde er Zweiter und zuletzt trat er bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in der Schweiz an.

Julian Gerhardt: Der 29-jährige Radsportler vom RC Victoria Neheim wurde unter anderem Vierter im Cross-Country-Weltcup im niederländischen Valkenswaard.

Sven Schröter: Der Mastersschwimmer des SV Aegir Arnsberg (50) gewann 2019 auf der Kurzbahn den DM-Titel über 100-Meter-Brust.

Mannschaft des Jahres

BSC Winterberg/Bobteam Larua Nolte: Das Team belegte unter anderem jeweils Platz zwei bei der U23-Junioren-WM und in der Europacup-Gesamtwertung.

FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen: Der Fusionsverein schaffte 2019 den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga.

Kodokan Olsberg: Die Männermannschaft wurde Erster in der Judo-Landesliga.

Kodokan Olsberg/Werler TV: Das Katapaar Tia den Ridder und Tobias Klappert wurde unter anderem Dritter bei der U23-EM.

MSK Neheim-Hüsten: Die erste Minigolf-Mannschaft belegte Platz zwei in der 2. Bundesliga Nord.

RC Sorpesee: Die Volleyballerinnen sind aktuell Tabellenführer der 3. Liga West der Frauen und kämpfen um den Aufstieg in die 2. Liga.

Gerd-Winkler-Ehrenpreis

Phillip Hofmann: Der Fußball-Profi ist bester Torschütze des Zweitligisten Karlsruher SC und erzielte das „Tor des Monats November 2019“.

Justin Moczarski: Der Nordischer Kombinierer des SK Winterberg belegte in der Gesamtwertung des Continental-Cups den dritten Platz.

Teams SKS Sauerland NRW: Die Radsport-Mannschaft wurde Vierter in der vergangenen Bundesligasaison.

Alexander Gassner: Der Skeletonpilot vom BSC Winterberg wurde Deutscher Meister am Königssee.

Abgestimmt werden kann ab Samstag, 8. Februar, unter: wp.de/hsk-sportlerwahl

Der Vorverkauf läuft

Eintrittskarten für die 23. HSK-Sportgala können ab sofort beim Kreissportbund Hochsauerlandkreis bestellt werden. Der Preis für Erwachsene beträgt 14 Euro (25 Euro mit Buffet) sowie zehn Euro für Schüler, Auszubildende und Studenten (21 Euro mit Buffet). Neu ist die Gruppenkarte für Sportvereine (ab zehn Personen beträgt der Einzelpreis 20 Euro inklusive Buffet). Weitere Informationen finden Interessierte im Internet beim KSB HSK unter: hochsauerlandsport.de

Große Aktion mit Gewinnspiel

Mitmachen lohnt sich: Der KSB sorgt bei zwei Vereinen aus dem HSK für die An- und Abreise im Bus. Die 23. HSK-Sportgala findet am Samstag, 28. März, in der Konzerthalle in Olsberg statt. Zwei Sportvereine aus dem Sauerland werdend dann jeweils mit einer 20-köpfigen Gruppe kostenlos in einem großen Bus an- und abreisen. Die Kosten übernimmt der Kreissportbund Hochsauerlandkreis.

„Wer in diesen Genuss kommen will, der sollte uns schreiben, warum ausgerechnet sein Verein die Bustour verdient hat“, teilt Michael Kaiser, Geschäftsstellenleiter des KSB, mit. „Wir werden unter allen Einsendungen die zwei kreativsten Begründungen prämieren.“

Diese Vereine wird dann abgeholt, zur HSK-Sportgala gebracht, und auch anschließend zurückgefahren. „Die Vereine müssen dann nur noch jeweils den reduzierten Gruppenpreis für die Eintrittskarten bezahlen“, erklärt Michael Kaiser. Mitmachen lohnt sich also für die Vereine aus dem Sauerland.

Der Kreissportbund Hochsauerlandkreis wartet nun auf kreative Einsendungen unter: Fax 02904/9763259 oder per E-Mail an: m.kaiser@hochsauerlandsport.de