HSK: Silvesterlauf voll im Gange – wer schon nachts startet

In diesem Jahr findet der Silvesterlauf von Werl nach Soest, hier ein Foto vom 31. Dezember 2019 von Läufern aus dem Zielbereich in Soest, nur auf virtuellem Wege statt. Das Interesse ist gleichwohl groß.

Sauerland. Der Silvesterlauf ist gestartet. Wer beim virtuellen Format schon nachts sofort vorangeht – und wie's jetzt weiterläuft.

Deutschlands größter Silvesterlauf, der Silvesterlauf von Werl nach Soest, ist gestartet. , kann die Kultveranstaltung aufgrund der Coronapandemie in diesem Jahr nur als virtueller Lauf durchgeführt werden. Den Startschuss in der Nacht von Samstag, 26. Dezember, auf Sonntag, 27. Dezember, gab der Veranstalter höchstselbst.

Silvesterlauf von Werl nach Soest: Großer Andrang erfreut

Ingo Schaffranka, Organisator des Kultlaufs, ging voran: Der langjährige Orgachef der Leichtathletik-Veranstaltung, an der regelmäßig auch zahlreiche Sportler aus dem Hochsauerlandkreis teilnehmen, ging pünktlich um 0 Uhr am frühen Sonntagmorgen, 27. Dezember, von seinem Startpunkt in Werl aus auf die Strecke. „Es war immer ein Traum von mir, Silvesterlauf-Sieger zu werden. Wenn keine Konkurrenz da ist, dann werd' ich wahrscheinlich mal Erster werden”, sagte Schaffranka in voller Laufmontur und mit einem Augenzwinkern vor seinem Start. „Ich hoffe, ihr lauft dann in den nächsten Tagen”, ergänzte er.

Um weiteren Läufern in diesen Tagen den Anreiz zu bieten, am von Sonntag, 27. Dezember, 00.00 Uhr, bis Donnerstag, 31. Dezember, 23.59 Uhr, insgesamt fünftägigen und diesmal virtuell ausgetragenen Silvesterlauf teilzunehmen, hat das Orgateam in Zusammenarbeit mit verschiedenen Laufvereinen der Region Strecken für Silvesterlauf-Starter zusammengestellt. Jeder Sportler läuft in diesem Jahr seine eigene Route. Beispiele für Strecken am Möhnesee, in und um Werl oder Soest sind im Internet aufgeführt unter: silvesterlauf.com/strecke

Medaillen nachbestellt

Nach Angaben der Veranstalter haben sich bislang etwa 2200 Sportler für die Traditionsveranstaltung angemeldet. hatte Orgachef Ingo Schaffranka zuletzt bereits betont, dass ihn das trotz der Absage des gewöhnlichen Ablaufs der Kultveranstaltung gleichwohl immense Interesse glücklich mache. „Das ist total erfreulich. Ich hatte bislang 1500 Medaillen und habe aufgrund der hohen Nachfrage jetzt erst mal 1000 Medaillen nachbestellt. Wir rechnen mit etwa 2500 Teilnehmern insgesamt – und das ist wirklich toll.” Auch das Interesse aus anderen Ländern sei nach wie vor groß, so Ingo Schaffranka: „Wir haben Anfragen und somit Teilnehmer aus ganz Europa und sogar aus den USA.”

Alle registrierten Starter des Silvesterlaufs erhalten eine E-Mail mit einem Link, können so ihre gelaufene Zeit hochladen und sich eine Urkunde ausdrucken. "Die Ergebnislisten sind nicht als Bestzeiten zulässig und auch Sieger und Siegerinnen werden nicht ausgezeichnet. Die Medaille senden wir jedem Teilnehmer mit einem individuellen Glückwunschschreiben zu", erklärt Schaffranka.

Alle Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung zum Silvesterlauf, der diesmal unter dem Hashtag "silvesterhomerum" läuft, finden Interessierte online unter: silvesterlauf.com