Zwei Treffer, eine Torvorlage und ein Auftritt wie ein Leader: Bilal Algüvercin, Spielführer des Fußball-Landesligisten RW Erlinghausen, hat seinen markigen Worten im Vorfeld des HSK-Duells beim SV Hüsten 09 Taten folgen lassen.

Nachdem er im Interview mit dieser Zeitung unter anderem angekündigt hatte, dass er für eine Torflut sorgen werde, zeigte der 27-Jährige in Hüsten, warum er in der Landesliga 2 eine Ausnahmeerscheinung ist. Folgerichtig setzte sich RWE verdient mit 4:1 (1:0) durch.

Technik und Torgefahr

Kurios: Der technisch hochversierte Akgüvercin peitschte keineswegs 90 Minuten plus Nachspielzeit über den Kunstrasenplatz neben dem Stadion Große Wiese. Akgüvercin gönnte sich vor etwa 150 Zuschauern auch Auszeiten, lief sich mehrmals fest, doch fast immer, wenn er am Ball war, wurde es interessant. Bereits Akgüvercins erste Aktion führte zum Erfolg. In der dritten Minute sprintete er links zur Grundlinie durch und fand im Zentrum Pascal Raulf, der das 0:1 markierte (3.).

Es war ein Topstart der Gäste, dem die personell arg gebeutelten Hüstener zunächst wenig entgegenzusetzen hatten. Immerhin: Der Gastgeber steigerte sich nach und nach, bekam Akgüvercin recht gut in den Griff und verpasste durch Christopher Gierse nur hauchdünn den Ausgleich (41.). Auf der anderen Seite hätten sowohl Fredrik Schlüter (33.) als auch Sven Nartikoev (45.) für eine höhere Führung für RWE sorgen können.

So läuft die zweite Halbzeit

In einem allenfalls mäßigen HSK-Duell erwischten die Gäste auch in Abschnitt zwei den besseren Beginn. Schlüter staubte zum 2:0 ab (48.) – doch der SV Hüsten 09 steckte nicht auf. Eine starke Einzelaktion des ohnehin recht überzeugenden Youngsters Nils Klauke (19) führte zum 1:2-Anschluss, der jedoch nur drei Minuten Bestand haben sollte.

RW Erlinghausen siegt 4-1 ibei Hüsten 09 1 / 30 RW Erlinghausen siegt 4-1 ibei Hüsten 09 Das HSK-Duell in der Landesliga 2 gewann Rot Weiß Erlinghausen mit 4:1 bei Hüsten 09. Foto: Thomas Nitsche

Denn Bilal Akgüvercin setzte sich in einem Zweikampf – nah am Rande eines Foulspiels – geschickt gegen den körperlich überlegenen Hüstener Burak Yagli durch und markierte mit dem 3:1 die Entscheidung (55.). „Bilal genießt bei mir viele Freiheiten – weil er aber eben auch den Unterschied ausmacht. Das hat man in diesem Spiel gesehen“, freute sich RWE-Coach Vaidas Petrauskas.

Das sagen die Hüstener

Der Hüstener Widerstand war nun weitgehend gebrochen. Besonders bitter: Christopher Gierse, Nils Klauke und der ohne Fremdeinwirkung verletzte Lukas Gebhardt vergrößerten das Lazarett des Gastgebers. „Ich finde trotzdem, dass wir die bessere Spielanlage in dieser Partie hatten. Die Jungs haben das gut gemacht, allerdings unglücklich die Tore kassiert“, ärgerte sich Hüstens Coach Klaus Borschel.

In der Schlussphase machten die Hausherren notgedrungen mehr und mehr auf, so dass RWE zu weiteren guten Gelegenheiten kam. Zunächst blieb Bilal Akgüvercin ein Strafstoß verwehrt, dann jedoch zeigte er noch mal seine Klasse: Nachdem dem Hüstener Andreas Kehoyoglou der Ball versprungen war, spritzte Fredrik Schlüter dazwischen und schickte Akgüvercin auf die Reise. Erlinghausens Kapitän streichelte die Kugel förmlich an Hüstens Torhüter Yannik Matthay vorbei – der 1:4-Endstand (77.).