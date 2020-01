Wer sind die besten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahrzehnts im HSK? In der zweiten Folge unserer Serie präsentieren wir die Top 10 der Abwehrspieler aus dem Fußball-Sauerland.

1. Sylvio Meyer

Er war der kompletteste Abwehrspieler des vergangenen Jahrzehnts im HSK und die Beständigkeit in Person: Sylvio Meyer gehörte bei Westfalia Rhynern, dem SuS Langscheid/Enkhausen sowie SC Neheim mit seiner Übersicht und Passgenauigkeit stets zu den absoluten Leistungsträgern. Hinzu kam seine große Ruhe am Ball. Im vergangenen Jahr beendete er mit 37 Jahren seine aktive Laufbahn.

HSK-Abwehrspieler des vergangenen Jahrzehnts: Sylvio Meyer (rechts). Foto: RS

2. Kerem Gönülal

Im Sommer 2010 wechselte Kerem Gönülal vom TuS Sundern zum damaligen Westfalenligisten SuS Langscheid/Enkhausen. Er wurde an der Sorpe auf Anhieb zum Leistungsträger und glänzte besonders durch seine Kopfballstärke. Bis zur Saison 2016/17 trug er das SuS-Trikot, bevor er ins Röhrtalstadion zurückkehrte. Aktuell spielt der 34-Jährige in der zweiten Mannschaft des TuS Sundern in der A-Liga.

3. Jan Busch

Jan Busch war bei seinen Vereinen stets eine tragende Säule in der Innenverteidigung: Mit RW Erlinghausen schaffte er 2012 den Aufstieg in die Landesliga und mit dem VfB Marsberg im Jahr 2017 die Rückkehr in die Bezirksliga. Am Ende der Saison 2016/17 beendete der inzwischen 42-Jährige seine Karriere.

4. Jan Apolinarski

Der 28-jährige Jan Apolinarski hat im vergangenen Jahrzehnt alle Klassen von der Regional- bis zur Bezirksliga durchlaufen. Der gebürtige Sunderner spielte zunächst für den damaligen Westfalenligisten SuS Langscheid/Enkhausen, bevor er im Sommer 2012 zur Spielvereinigung Erkenschwick wechselte. Anschließend spielte er für Westfalia Rhynern, den FC Kray und die Hammer Spielvereinigung. Aktuell trägt Apolinarski das Trikot des Westfalenligisten FC Iserlohn.

5. Patrick Rummel

Zur Saison 2011/12 rückte Patrick Rummel aus der A-Jugend in den Kader des damaligen Bezirksligisten SV Brilon auf und wurde unter Trainer Georg Niglis auf Anhieb Stammspieler. Ab der Saison 2015/16 spielte er zwei Jahre beim Landesligisten RW Erlinghausen. Anschließend wechselte er zurück nach Brilon und ist seitdem wieder unumstrittener Abwehrchef der Mannschaft von der Jakobuslinde.

Patrick Rummel Foto: Rs

6. Nils Meyer

Der 27-jährige Nils Meyer ist die große Konstante in der Defensive des Landesligisten RW Erlinghausen. Im Sommer 2013 wechselte er vom VfB Marsberg an die Schulstraße, wo er zunächst die Innenverteidigung mit Nils Rosenkranz und anschließend mit Patrick Rummel bildete. Heute verteidigt Nils Meyer an der Seite von Michael Mantasl.

7. Okan Güvercin

Extrem torgefährlich: Als Außenverteidiger erzielte Okan Güvercin im Trikot des SC Neheim in den vergangenen drei Westfalenliga-Spielzeiten 20 Tore. Im Sommer 2019 wechselte der 27-Jährige zu IG Bönen (aktuell Tabellendritter der Landesliga 3).

8. Mark Winkler

Er ist das Gesicht des SV Hüsten 09: Der 34-jährige Innenverteidiger ist nicht nur Kapitän, sondern auch der dienstälteste aktive Spieler des Landesligisten. Er trägt seit der Saison 2010/11 das 09-Trikot. Mit den Grün-Weißen feierte er drei Mal den Aufstieg in die Landesliga.

Mark Winkler Foto: RS

9. Sebastian Ramspott

Das Eigengewächs des SV Brilon bildete mit Patrick Rummel bis zur Saison 2014/15 die beste Innenverteidigung in der „Fußball-Bundesliga des Sauerlandes“. Ein Wechsel zu Regionalligist RW Oberhausen kam nicht zustande, weil er sich einen Kreuzbandriss zuzog. Zuletzt hat der 27-Jährige für den Siegburger SV in der Mittelrheinliga gespielt.

10. Tomas Pilarski

Der 34-jährige Tomas Pilarski trägt seit der Saison 2004/05 das Trikot des SSV Meschede. Er begann als Mittelfeldspieler, bevor er in den vergangenen Jahren zum Abwehrchef des ehemaligen Landes- und Bezirksligisten wurde.