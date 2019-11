Gibt es an diesem Freitag im vorgezogenen HSK-Duell der Fußball-Landesliga 2 zwischen dem SV Brilon und SV Hüsten 09 erneut eine Torflut? In den bisherigen drei Punktspielen sind stolze 20 Treffer gefallen. Anstoß der Partie ist um 19.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Jakobuslinde.

Die Tabellensituation

Beide Mannschaften haben jeweils 19 Punkte auf dem Konto. Das bessere Torverhältnis hat der SV Brilon (21:19 gegenüber 31:40). Brilon hat sich mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen auf den siebten Platz vorgearbeitet. Wesentlich schlechter läuft es dagegen zurzeit beim SV Hüsten 09. Die Grün-Weißen haben zuletzt vier Niederlagen in Folge bei einem Torverhältnis von 2:14 kassiert und sind vom fünften auf den achten Platz abgerutscht. 09-Trainer Klaus Borschel: „Wir gehen personell am Stock Es fehlen zu viele entscheidende Spieler.“

Die Heimbilanz

Der SV Brilon liegt mit zehn Punkten (3 S., 1 U., 2 N.) auf Platz acht der Heimtabelle. Die beiden Niederlagen gab es im Altkreisderby gegen den Rangdritten RW Erlinghausen (1:2) und gegen den Tabellenvierten SC Obersprockhövel (1:3).

Die Auswärtsbilanz

Der SV Hüsten 09 hat auf fremden Plätzen aus acht Partien erst sieben Punkte (4:2 in Erlinghausen, 4:0 in Wenden und 1:1 in Langenholthausen) geholt.

Das Hinspiel

Der SV Hüsten 09 siegte im Stadion Große Wiese nach 0:3-Rückstand noch mit 5:4. Der SV Brilon sah nach Toren von Nico Stappert, Alex Flock und Malte Kriesche schon wie der sichere Sieger aus. Doch Hüsten drehte anschließend das Spiel innerhalb von nur 25 Minuten. Steffen Kern (2), Maxi Mertin, Patrick Kampschulte und Robin Balder sorgten für die 5:3-Führung. Felix Schulte gelang für Brilon nur noch der 4:5-Anschlusstreffer.

Die direkten Vergleiche

In der Landesliga standen sich beide Mannschaften bisher drei Mal gegenüber. Hüsten gewann beide Heimspiele (5:0 und 5:4) und spielte in Brilon 3:3. In der Bezirksliga gab es seit der Saison 2009/10 sechs Duelle. Dabei gewann der SV Brilon seine drei Heimspiele jeweils mit 1:0. Im Stadion Große Wiese gab es zweimal ein Unentschieden (2:2, 3:3) und in der Saison 2010/11 setzte sich Hüsten mit 1:0 durch.

Die Torjäger

Beim SV Hüsten 09 führt der zurzeit verletzte Steffen Kern mit neun Treffern die interne Torschützenliste vor Christopher Gierse (5 Tore) an. Brilons bester Torschütze ist Baran Arslan mit drei Toren.

Die Personalien

Bei Brilon fehlen die Langzeitverletzten Sascha Ruhnau, Patrick Plonka und Julian Tilly. Torhüter Marcel Kickert (Wadenprobleme) und Marc Kerkrath (Grippe) sind angeschlagen. Sollte Kickert nicht spielen, wird Nachwuchskeeper Timo Bange zwischen den Pfosten stehen. Bei Hüsten fehlen Robin Balder, Steffen Kern, Dirk Stoltefaut, Lukas Gebhardt und Patrick Kampschulte (Urlaub). Der Einsatz von Kapitän Mark Winkler (Erkältung) ist noch fraglich.

Das sagen die Trainer

Stefan Fröhlich (SV Brilon): „Hüsten ist für uns vom Kopf her ein unangenehmer Gegner, da wir in der Landesliga noch kein Spiel gegen die Grün-Weißen gewonnen haben. Es wird erneut extrem schwer. Meine Mannschaft ist mental gefordert.“

Klaus Borschel (SV Hüsten 09): „Wir haben eine gute Bilanz gegen den SV Brilon, die wir aber aufgrund der personellen Situation wohl nicht ausbauen können. Uns gehen die Stürmer und Innenverteidiger aus. Wir werden mit stumpfen Waffen kämpfen. Mut macht allerdings der letzte Auftritt in Dröschede, wo wir bei der 1:3-Niederlage auch ohne die verletzten Spieler eine Menge Qualität auf dem Platz hatten.“