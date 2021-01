Plauze, Gaudi, Kreisliga D: Arnsberg 09 plant eine „Dritte”

Arnsberg. Fußball-A-Kreisligist SV Arnsberg 09 will eine dritte Mannschaft gründen. Was interessierte Kicker mit und ohne Talent erwarten dürfen.

Mit gemischten Gefühlen ist Andreas Düllberg, Vorsitzender des SV Arnsberg 09, in das neue Jahr 2021 gegangen. Der Grund: Um die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sind nicht nur Flächen am Ehmsendenkmal, am Wanderpilz am Südwestrand des Naherholungsgebietes und der Hexentanzplatz total vermüllt worden, sondern ebenso wurde in das nahegelegene Vereinsheim des SV Arnsberg 09 am Eichholz eingebrochen.

Es sei der dritte Vorfall dieser Art in den vergangenen Monaten gewesen, „das war reine Zerstörungswut”, ist Düllberg wütend und enttäuscht. Kaputte Fenster, eingeworfene Vitrinen, ein eingeschlagener Getränkekühlschrank, zerstörte Fensterjalousien, eine entwendete Geldkassette mit etwa 150 Euro Inhalt: Die ehrenamtliche Arbeit, die der Verein leistet, sei mit Füßen getreten worden, ärgerte sich der 09-Chef.

Wie gut, dass Düllberg und Co. indes auch eine äußerst positive Nachricht für den Klub kommentieren dürfen: Die Fußballer des SV Arnsberg 09 wollen eine dritte Herrenmannschaft ins Leben rufen. Und das ist durchaus als Zeichen gegen den allgemeinen Trend zu werten, der zumeist mehr Gründungen von Spielgemeinschaften und abgemeldete Mannschaften im HSK-Fußball offenbart.

Darauf freut sich der Vereinschef von Arnsberg 09

Neben seiner wichtigsten Mannschaft, der „Ersten”, die aktuell Tabellenachter der Kreisliga A Arnsberg ist, und der „Zweiten”, Schlusslicht der Kreisliga B Arnsberg, soll ab der Saison 2021/2022 auch eine dritte Mannschaft für 09 um Siege kämpfen. Das Team wird in der Kreisliga D Arnsberg an den Start gehen. „Wir erwarten einen spannenden Abstiegskampf in der Kreisliga D. Mal sehen, ob noch eine Kreisliga E gegründet wird”, sagt Jonas Prohaska, Vorstandsmitglied des SV Arnsberg 09, mit einem Augenzwinkern.

Vereinschef Andreas Düllberg freut sich sehr über die geplante Gründung der dritten Mannschaft. Mehr als 20 Spieler seien bereits dafür gefunden worden. „Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Eine reine Thekentruppe möchte ich nicht. Die Jungs wollen das schon ernsthaft im Spielbetrieb angehen. Vor allem für unser Vereinsleben ist so eine neue Mannschaft eine tolle Sache: Wir hatten im Coronajahr 2020 kaum Zugänge im Verein und haben wahrscheinlich auch einen etwas geschrumpften Mitgliederbestand – da ist so etwas ein tolles Zeichen”, sagt Düllberg.

So soll das Kreisliga-Feeling aufkommen

Wenn tatsächlich ab dem kommenden Sommer im Eichholz auch eine dritte Mannschaft kicken wird, dann soll gleichwohl Kreisliga-Feeling aufkommen. Mit einem humorvollen Text in den Sozialen Netzwerken weckt die designierte „Dritte” jedenfalls schon mächtig Lust auf den Start. Wer "nur ein wenig bis gar kein fußballerisches Talent" besitze, eine Einstandskiste mitbringe, Lust auf "Spaß am Fußball unter Wettkampfbedingungen, Bier, Jägermeister und wahnsinnig geile Kabinenfeiern, sobald wir wieder dürfen" habe, der könne gerne mitspielen. Mit einem Augenzwinkern wird verkündet, dass "bereits jegliche sportliche Ambitionen ad acta gelegt" worden seien.

Benno Schreier, Geschäftsführer des SV Arnsberg 09, wurde zum Trainer der dritten Mannschaft auserkoren. Mit einem Seniorentor in den vergangenen fünf Jahren sei er zudem der "Starstürmer", so das Team. "Wir ziehen es hundertprozentig durch. Auch wenn die Idee in einem leicht berauschten Zustand entstanden ist, wollen wir eine geile Mannschaft auf die Beine stellen, die auch neben dem Platz zusammenwächst und richtig viel Spaß machen wird", erklärt Schreier.

Die neue dritte Mannschaft der Fußballabteilung des SV Arnsberg 09 steht allen Interessierten offen. Das betont auch Torwart Daniel Botte recht anschaulich: "Die Tür zu unserer Dritten steht wirklich jedem offen – genau wie unser Tor."

Interessierte melden sich bei Benno Schreier unter Telefon 01523/1875895 oder bei Instagram beziehungsweise Facebook direkt beim SV Arnsberg 09.