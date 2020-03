Ihr ausgeprägter Sportgeist und ihr damit verbundener Ehrgeiz sind nur zwei Aspekte, die Evamarie Hanxleden zu einer starken Persönlichkeit in den Reihen der Bezirksliga-Fußballerinnen des TuS Oeventrop machen.

Die 28-Jährige hat sich vor allem durch ihr ebenso großes ehrenamtliches Engagement im und fernab des TuS Oeventrop besonders verdient gemacht. Ihre soziale Einstellung hat sie nun sogar zu einer „Fußball-Heldin“ gemacht. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sie im Zuge der jährlich bundesweiten „Aktion junges Ehrenamt“ mit diesem Titel ausgezeichnet.

Evamarie Hanxleden spielt Frauenfußball beim TuS Oeventrop. Foto: Georg Giannakis

Fünftägige Bildungsreise

Der DFB hat in Deutschland insgesamt 262 Spielerinnen und Spieler geehrt und mit einem besonderen Preis bedacht. Am 18. Mai wird Evamarie Hanxleden – sofern aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie überhaupt realisierbar – mit den anderen Ehrenamtspreisträgern zu einer fünftägigen Bildungsreise in die spanische Region Katalonien aufbrechen. Dort erwarten sie spannende Theorie- und Praxisworkshops mit hochqualifizierten DFB-Referenten und zudem eine Tagesfahrt nach Barcelona mit Besichtigung des Stadions „Camp Nou“. „Darauf freue ich mich riesig“, äußert die 28-Jährige ihre Begeisterung.

Trotz aller Freude, schafft sie es aber nicht, ihre Bescheidenheit und ihre soziale Ader komplett auszublenden. „Eigentlich hätten viele andere in unserem Verein auch diesen Preis verdient gehabt. Nur in der Gemeinschaft kann man etwas bewegen“, betont sie – eine Grundeinstellung von Evamarie Hanxleden.

Sie ist eine Teamplayerin

Obwohl sie eine ausgeprägte Teamplayerin ist, bewegt die Arnsbergerin auch im Alleingang einiges. Evamarie Hanxleden ist ein Tausendsassa. Abseits ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung – dem Fußball – stellt sie sich täglich den Anforderungen und Herausforderungen in ihrem Beruf. Als Therapeutin in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychatrie in Meschede muss sie stets mit eigener mentaler Stärke und einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen agieren. „Jeder Job ist auf seine Art und Weise anstrengend. Mir macht dieser Beruf einfach sehr viel Spaß. Für einen Mitmenschen, der individuelle Hilfe benötigt, persönlich da zu sein, ist ein tolles Gefühl “, erklärt sie.

Schlichtweg erfüllend sind allerdings auch die Tätigkeiten, die Evamarie Hanxleden neben ihrem anspruchsvollen Beruf ausübt. Ehrenamtlich engagiert sie sich parallel dazu im ambulanten Hospizdienst in Arnsberg und im familienunterstützenden Dienst der Lebenshilfe in Dortmund. Und dann ist da noch der Fußball. Einmal in der Woche leitet sie als Trainerin die Übungseinheiten bei den E-Juniorinnen und trainiert zwei Mal in der Woche selbst noch mit der Frauen-Mannschaft des TuS Oeventrop.

Seit 2003 Mitglied

Wie schafft sie es, all das unter einen Hut zu bringen? „Mit einem vernünftigen Zeitmanagement“, sagt sie und fügt hinzu: „Trotz eines rappelvollen Wochenplaners, sind es die eigene Motivation und die Tatsache, einfach etwas Sinnvolles zu tun, die mich antreiben.“

Dass ihr der Fußballsport sehr viel Positives wiedergibt, auch das möchte sie nicht verschweigen: „Ich bin seit dem Jahr 2003 Mitglied beim TuS Oeventrop. Ich bin froh, dass ich da eingetreten bin. Der TuS steht für Wertevermittlung und für ein fantastisches Vereinsleben“, sagt Hanxleden.

Seit mehr als zehn Jahren tritt sie zudem als Jugendtrainerin in Erscheinung. Im Jahr 2007 erwarb sie die C-Trainerlizenz. „Ich habe auch mal Tennis gespielt und Leichtathletik betrieben. Aber der Fußball hatte bei mir immer schon oberste Priorität. Mit den Jungs aus der Nachbarschaft habe ich immer auf der Straße Fußball gespielt. Ich war zwar das einzige Mädchen, aber das hat mich nicht gestört“, erzählt die Abwehrspielerin.

Im Sommer ist Schluss

Im Sommer wird Evamarie Hanxleden ihre Fußball-Laufbahn allerdings beenden. „Irgendwann muss man aufhören. Mit meinen 28 Jahren bin ich fast eine der Ältesten bei uns. Ich mache Platz für Jüngere“, teilt die „Fußball-Heldin“ mit.

Wie sieht es mit Nachwuchs für die Frauen-Mannschaft des TuS Oeventrop aus? „Wir haben eine gute Jugendarbeit. In den nächsten fünf Jahren brauchen wir uns wohl keine Sorgen machen. Aber die allgemeine Entwicklung, dass immer weniger Nachwuchs da ist, das merken auch wir beim TuS Oeventrop. Mit Thorsten Stein haben wir einen sehr engagierten Trainer und Kümmerer bei uns. Er ist ein echter Glücksfall für den TuS Oeventrop“, lobt sie ihren langjährigen Coach. Thorsten Stein gibt das Lob postwendend zurück: „Evi ist eine wahre Bereicherung für die Mannschaft und für den ganzen Verein. Menschen wie Evi sind Gold wert. Sie hat das Herz am rechten Fleck.“