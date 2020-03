Münster. Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee haben in der 3. Liga West der Frauen den 15. Saisonsieg eingefahren.

Die Volleyballerinnen des RC Sorpesee haben in der 3. Liga West der Frauen den 15. Saisonsieg eingefahren. Beim SV BW Aasee gewann die Mannschaft von Trainer Julian Schallow mit 3:0 (25:23, 26:24, 25:23). In der Tabelle hat Spitzenreiter RC Sorpesee weiter fünf Punkte Vorsprung vor den SSF Fortuna Bonn (3:1 gegen TV Hörde). Am kommenden Samstag, 7. März, 18.30 Uhr, findet nun im Schulzentrum von Sundern das Top-Spiel gegen SSF Fortuna Bonn statt.

„So deutlich das 3:0 auch klingt – in allen drei Sätzen war es total spannend. Wir hatten am Ende die besseren Nerven und auch das nötige Quäntchen Glück“, berichtete Julian Schallow nach dem hart erkämpften Auswärtssieg.

Der RCS lag nach der 1:0-Satz-Führung Mitte des zweiten Durchgangs 16:23 im Rückstand. BW Aasee stand kurz vor dem Ausgleich. Allerdings hatten die Blau-Weißen aus Münster die Rechnung ohne die Aufschlagstärke der Gäste gemacht. Zwei Auszeiten, zwei Spielerwechsel und sieben Aufschläge später war nach dem 23:23 das Lächeln auf den Gesichtern der Spielerinnen des RC Sorpseee zurück. Nach dem abgewehrten Satzball beim Spielstand von 23:24 setzte sich der Spitzenreiter nach zwei druckvollen Aufschläge von Kim Spreyer und der spielerischen Finesse von Spielführerin Kirsten Prachtel mit 26:24 durch. Mit dem 25:23 im dritten Durchgang machte das Team dann den 3:0-Auswärtssieg perfekt.

„Wir haben in allen drei Sätzen jeweils zu Beginn sehr behäbig gespielt“, erklärte Schallow. „Für die Mannschaft spricht natürlich, dass sie mit toller Moral die Sätze jeweils noch gedreht hat.“

RCS: Bonnie Bastert, Antonia Brenscheidt, Hanna Fleischer, Michelle Henkies, Laura Kemper, Marie Metger, Kirsten Prachtel, Katharina Schallow, Alexandra Sharipov, Kim Spreyer, Vanessa Vornweg, Victoria Vornweg.