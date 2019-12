Sauerland. Im Fußball-Sauerland gibt in den kommenden Tagen und Wochen wieder der Hallenfußball den Ton an. Die Turniere auf einen Blick.

Die Stadtmeisterschaften und Turniere im HSK können beginnen

Es wird wieder voll und stimmungsvoll in den Sporthallen im HSK. Im Fußball-Sauerland gibt in den kommenden Tagen und Wochen wieder der Hallenfußball den Ton an. Zahlreiche Stadtmeisterschaften sowie Turniere stehen auf dem Programm. Nachfolgend die Termine auf einen Blick.

Stadtmeisterschaften

Stadtmeisterschaft Arnsberg

Die Stadtmeisterschaft findet von Freitag, 27. Dezember, bis Sonntag, 29. Dezember, und damit erstmals an nur drei Tagen, in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten statt. Titelverteidiger ist der SC Neheim.

Stadtmeisterschaft Brilon

Am Samstag, 28. Dezember, findet ab 14 Uhr in der Vierfachturnhalle die Briloner Stadtmeisterschaft statt. Titelverteidiger ist A-Ligist SG Altenbüren/Scharfenberg.

Stadtmeisterschaft Meschede

Neun Mannschaften gehen am Samstag, 4. Januar 2020, in der Dünnefeldhalle in Meschede an den Start. Titelverteidiger ist die SG Grevenstein/Hellefeld/Altenhellefeld.

Stadtmeisterschaft im Südkreis

Erstmals ermitteln die Städte Medebach, Winterberg und Hallenberg gemeinsam den Stadtmeister im Hallenfußball. Die Titelkämpfe der Senioren finden am Sonntag, 5. Januar 2020, in der Medebacher Dreifachturnhalle statt. „Wir wollen die Attraktivität der Veranstaltung erhöhen und dadurch sollen natürlich auch mehr Zuschauer den Weg in die Halle finden“, sagt Martin Gerbracht, Vorsitzender des SV Oberschledorn/Grafschaft.

Stadtmeisterschaft Olsberg

Um den Hallentitel in der Stadt Olsberg wird am Samstag, 11. Januar 2020, in der Dreifachturnhalle Aqua gespielt. Titelverteidiger ist der TSV Bigge-Olsberg.

Stadtmeisterschaft Schmallenberg

Erstmals nach sieben Jahren findet in Schmallenberg wieder eine Stadtmeisterschaft im Hallenfußball statt. Gespielt wird am Samstag, 11. Januar 2020, im Schulzentrum. Insgesamt gehen acht Teams an den Start.

Stadtmeisterschaft Marsberg

Die Stadtmeisterschaft der Senioren findet am Sonntag, 12. Januar 2020, in der Dreifachturnhalle Trift in Marsberg statt. Titelverteidiger ist Landesligist RW Erlinghausen.

Stadtmeisterschaft Sundern

In der Stadt Sundern wird der Titel am Sonntag, 26. Januar 2020, im Schulzentrum vergeben. Titelverteidiger ist Bezirksligist TuS Sundern.

Hallenturniere

Werbetage TuS Oeventrop

Der TuS Oeventrop richtet von Freitag, 27. Dezember, bis Montag, 30. Dezember, wieder die Werbetage für den Frauen- und Mädchenfußball in der Ruhrtalhalle in Oeventrop aus. Insgesamt nehmen 83 Teams an zehn Turnieren teil.

Pfiff Champion Masters

Die 24. Auflage des „Pfiff Champion Masters“ des SC Olpe findet von Samstag, 28. Dezember (Vorrundenspiele), bis Sonntag, 30. Dezember (Endrunde) in der Dünnefeldhalle in Meschede statt. An der inoffiziellen HSK-Meisterschaft im Hallenfußball nehmen 24 Mannschaften teil. Titelverteidiger ist Bezirksligist SV Schmallenberg/Fredeburg.



Volksbanken-Winter-Cup

Der Volksbanken-Winter-Cup, das mit 144 Teams größte Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in NRW, startet am 4./5. Januar sowie 11./12. Januar 2020 mit den Vorrundenspielen, wo nur Kreisligisten an den Start gehen. Weiter geht es mit den vier Regional-Cup-Runden am 18./19. Januar sowie dem Super-Cup am 2. Februar 2020. Titelverteidiger ist Landesligist SV Hüsten 09.

Tenne-Cup

Der „Tenne-Cup“ wird am Samstag, 25. Januar 2020, in der Dreifachturnhalle am Postteich in Winterberg ausgetragen. Titelverteidiger ist die SG Winterberg/Züschen.

C-Liga-Reserve-Cup

Der TuS Bruchhausen richtet am Freitag, 31. Januar 2020, in der Sporthalle Große Wiese in Hüsten die neunte Auflage des Hallenturniers für Teams aus der C- und D-Liga aus. Titelverteidiger ist der TuS Voßwinkel III.

Felix-Cup

Der 29. Felix-Cup des TSV RW Wenholthausen wird am Sonntag, 9. Februar 2020, in der Westenfeldhalle in Eslohe ausgetragen. An dem Turnier nehmen nur zweite und dritte Mannschaften teil. Titelverteidiger ist der BC Eslohe II.