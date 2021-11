Das sind die Gewinner und Verlierer vom Wochenende

Während den Zuschauern im Binnerfeld großes Spektakel geboten wird, schaut ein A-Ligist trotz Sieg dumm aus der Wäsche. Das Formbarometer.

GEWINNER

Herren-Handballer

Pause gut genutzt: Drei Spiele, drei Siege für die Teams von der SG Ruhrtal, dem HV Sundern und dem TV Neheim. Die heimischen Handballer scheinen die lange Herbstpause gut genutzt zu haben. So kann es doch weitergehen.

BC Eslohe

Besser ging’s nicht: Es hätte durchaus schlechter laufen können für den Fußball-Bezirksligisten. Bei einer Niederlage in Freienohl und einem Sieg des SV Schmallenberg/Fredeburg in Sundern wäre der Rückstand des Teams von Trainer Jürgen Winkel (Foto) auf Platz eins auf sieben Punkte angewachsen – doch der 11. Spieltag lief wie gemalt. Nach dem eigenen Sieg und dem 1:1-Remis im Topspiel in Sundern sind es nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer.



Fans im Binnerfeldstadion

Spektakel: Sechs Tore, fünf davon in den letzten 20 Minuten – viel mehr geht kaum. Die 169 Zuschauer beim Westfalenligaspiel SC Neheim gegen DSC Wanne-Eickel bereuten ihr Kommen nicht. Wären da nur nicht diese verflixten Elfmeter gegen den SC Neheim.



Martin Päpke

Elfer-Killer: Schlussmann Martin Päpke vom FC Neheim-Erlenbruch, Tabellenführer der Fußball-A-Liga Arnsberg, ist vom Elfmeterpunkt nicht zu überwinden. Gegen den SV Hüsten 09 hielt Päpke erneut einen Strafstoß – es war bereits der vierte in dieser Saison.



VERLIERER



SG Dreislar/Hesborn

Umsonst überrascht: Ein starker Auftritt des Fußball-A-Ligisten blieb unbelohnt. Grund ist die nicht bemerkte Gelbsperre für Tobias Bonacker. Bonacker spielte, die SG Dreislar/Hesborn gewann souverän gegen den ungeschlagenen TSV Bigge/Olsberg – und blieb am Ende doch ohne Punkte. Ärgerlich.



TuS Langenholthausen

Überraschendes Ende: Mehr als fünf Jahre lang sorgte Trainer Uli Mayer für große Erfolge am Düsterloh. Nun hat der Müscheder sein Amt beim Fußball-Landesligisten TuS Langenholthausen zur Verfügung gestellt. Gründe: Das Pokal-Aus beim FC Neheim-Erlenbruch und die schwache Liga-Ausbeute.



Arnsberger Bezirksligisten

Am Tabellenende: Drei Vereine aus der größten Stadt im HSK spielen in der Fußball-Bezirksliga 4 – und stehen am Ende der Tabelle. Angesichts der bisherigen Ausbeute ist nur schwer vorstellbar, dass Oeventrop, Voßwinkel und Rumbeck so bald groß etwas an ihrer Situation werden ändern können.

Handballballerinnen des TVA

Nah dran: Ein starkes Comeback – und am Ende wieder klar verloren. Die Verbandsliga-Handballerinnen des TVA bleiben nach der 23:33-Pleite gegen Hohenlimburg ohne Sieg. Dabei führte der TVA 15 Minuten vor dem Ende sogar noch.

Zusammengestellt von Fabian Vogel

