Sauerland. In der Fußball-Landesliga 2 sind am Sonntag von den heimischen Teams nur der SV Hüsten 09 und SV Brilon im Einsatz.

Während der SV Hüsten 09 nach fünf Niederlagen in Folge nun am 20. Spieltag der Fußball-Landesliga 2 bei der abstiegsgefährdeten FSV Werdohl punkten sollte, greift nach beinahe dreimonatiger Pause auch wieder der SV Brilon gegen den VfL Bad Berleburg in den Punktspielbetrieb ein. Die Partie von RW Erlinghausen gegen den BSV Menden wurde aufgrund eines Coronavirus-Verdachts bei den Gästen vorsorglich abgesagt.

FSV Werdohl - SV Hüsten 09 (So., 15 Uhr). Personell arg gebeutelt sind die 09er vor dem so wichtigen Spiel in Werdohl. Trainer Klaus Borschel muss auf Robin Balder, Lukas Gebhardt, Dennis Rodrigues Gomes, Maximilian Mertin, Tom Happe und Max Plett verzichten. Dazu sind noch Doganay Oezdemir und Burak Yagli fraglich. „Das ist mehr als ärgerlich, gerade im Hinblick auf das so wichtige Spiel bei einer abstiegsgefährdeten Mannschaft. Wir müssen dieselbe Leistung wie zuletzt beim 1:4 gegen RW Erlinghausen bringen. Einsatzmäßig, läuferisch und spielerisch war ich zufrieden. Lediglich im Abschluss müssen wir effektiver sein“, sagt Trainer Klaus Borschel.

SV Brilon - VfL Bad Berleburg (So., 15 Uhr). Es bleibt abzuwarten, wie der SVB die lange Pause überbrückt hat. Die Badestädter waren dagegen schon zweimal im Einsatz, verloren die Spiele gegen Borussia Dröschede (0:5) und den SC Obersprockhövel (0:4) aber deutlich.

Vor der Partie gegen den VfL ist dem SVB die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel Warnung genug. Zudem wurde der zuletzt suspendierte Topstürmer Ahmad Ibrahim beim VfL begnadigt. „Nach so langer Pause ist es schwer, eine Prognose abzugeben. Wir haben uns aufgrund der soliden Hinrunde ein gutes Polster nach unten aufgebaut. Jetzt rechne ich mit einem Abnutzungskampf bis zum Schlusspfiff“, so SVB-Trainer Stefan Fröhlich. Er muss verletzungsbedingt auf Malte Kriesche und Nico Stappert verzichten. Fraglich ist der Einsatz von Michael Arndt. Nicht im SVB-Aufgebot stehen Alex Flock, Marc Herkrath, Patrick Plonka und Max Tilly.

RW Erlinghausen - BSV Menden abgesagt. Weil die Freundin eines Aktiven aus dem Seniorenbereich des BSV Menden am Mittwochabend positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurde die Partie RWE gegen BSV vorsorglich abgesagt. „Genau die richtige Entscheidung. Für uns ist es zwar ärgerlich, weil wir gut drauf waren. Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten geht aber vor“, sagt RWE-Teammanager Olcay Eryegin.