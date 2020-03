Sundern. Taten statt Tore. So heißt das Motto der Fußballabteilung des TuS Sundern in der Coronakrise.

Taten statt Tore. So heißt das Motto der Fußballabteilung des TuS Sundern in der Coronakrise. „Die Abteilung will sich der unfassbaren Situation nicht einfach hingeben“, sagt Eric Wachholz, Fußball-Abteilungsleiter des TuS Sundern, und fügt kämpferisch hinzu: „Abstand ja – Stillstand nein!“

Der TuS Sundern hat mit seinen Spielerinnen und Spielern, Trainern sowie Vorstandsmitgliedern einen Maßnahmen- und Action-Plan erarbeitet, mit dem unter anderem der Bevölkerung in Sundern geholfen werden soll. Spieler aus dem Verein gehen seit Donnerstag für ältere Mitbürger einkaufen. „Die Aktion ist sehr gut angelaufen. Wir hatten am ersten Tag bislang vier Aufträge“, teilt Eric Wachholz mit. „Wir freuen uns schon auf Freitag und die nächsten Tage sowie Wochen.“

Foto: Verein

Trainingsvideos für zu Hause

Außerdem wird die Fußballabteilung des TuS Sundern unter anderem Trainingsvideos für Spielerinnen und Spieler für zu Hause anbieten. Auf dem Programm steht zudem ein E-Sport-Turnier im Internet. Ferner wird es die Stadionzeitung „TuS Aktuell“ als digitale Ausgabe geben. Beteiligt an den Aktionen sind alle Spielerinnen und Spieler aus der Jugend- und Senioren-Abteilung des TuS Sundern.

„Wir sind ein Verein und müssen genau in solchen Situationen Flagge zeigen für unsere Stadt. In schlechten Zeiten müssen wir TuSler sein, in guten haben wir genug davon‘, sagt Erich Wachholz, der selbst mit dem Coronavirus infiziert war, inzwischen aber seit Anfang der Woche wieder gesund ist. „Mir geht es gut. Ich bin fit und voller Tatendrang. Jetzt geht es darum, den Leuten in der Stadt zu helfen oder für ein wenig Abwechslung in den heimischen Wohnzimmern zu sorgen.“

Der TuS Sundern ist nach Auskunft von Eric Wachholz natürlich offen für weitere Ideen, wo und wie der Verein aus dem Röhrtalstadion unkompliziert helfen kann. „Wir haben viele Möglichkeiten, die wir ausnutzen wollen“, erklärt Wachholz.

Genügend personelle Kapazitäten

Auch Paolo Brunetti, engagierter Jugendleiter des TuS Sundern, steht zu 100 Prozent hinter der Aktion. „Wir sind ein großer Verein und haben damit auch genügend personelle Kapazitäten, um den Leuten in dieser unfassbar schweren Zeit das tägliche Leben ein wenig zu erleichtern“, teilt Brunetti mit und fügt hinzu: „Natürlich sollen sich durch die Trainingsvideos auch unsere Spielerinnen und Spieler fit halten. Wir wollen ja schließlich auch für den Tag X, wenn dann endlich wieder Fußball gespielt wird, gerüstet sein.“

Andreas Mühle, Sportlicher Leiter des TuS Sundern, bringt die Aktion kurz und knapp auf den Punkt: „Wir sind ein Breitensportverein und damit auch für die breite Masse in der Bevölkerung zuständig sowie verantwortlich. Wir bieten Hilfe an, wo sie benötigt wird.“