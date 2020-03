Sundern/Winterberg. Auch die Großveranstaltungen Mega-Sports in Sundern und Lake Run in Winterberg fallen aufgrund der Coronagefahr aus. Das sagen die Organisatoren.

Die nächsten beliebten und großen Sportveranstaltungen im HSK sind dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Sowohl das Mountainbike-Festival Mega-Sports in Sundern-Hagen als auch die Wood-Edition des Lake Runs, eines Hindernislaufs in Winterberg, sind abgesagt worden.

Lake-Run-Cheforganisator Ingo Schaffranka hatte für die Wood-Edition des Lake Runs, die am Sonntag, 26. April, ausgerichtet werden sollte, alles versucht.

In der Coronakrise wurde zunächst ein Anmeldestopp verfügt, doch letztlich musste die Großveranstaltung, an der im vergangenen Jahr 1216 Sportlerinnen und Sportler – darunter viele aus dem HSK – teilgenommen hatten, entfallen. „Alle Ticketinhaber der Wood-Edition werden wir per E-Mail schriftlich informieren. Diese können den Start auf einen anderen Standort umbuchen“, erklärte Schaffranka in einer Mitteilung.

Ebenso sei es möglich, andere Streckenlängen zu buchen oder das Ticket kostenlos auf einen anderen Teilnehmer zu übertragen. Stattfinden sollen nach aktuellen Stand in diesem Jahr drei Lake-Run-Veranstaltungen: die Mud-Edition in Bremen (Sonntag, 12. Juli), die Water-Edition am Möhnesee (Sonntag, 23. August) und die Steel-Edition in Kassel (Sonntag, 11. Oktober).

Mega-Sports mit neuem Termin

Aus Sicherheitsgründen wird aufgrund der Coronagefahr auch das Mountainbike-Festival Mega-Sports nicht stattfinden, das am Samstag, 25., und Sonntag, 26. April, ausgerichtet werden sollte. Der SKS-Bike-Marathon, traditionell samstags ausgetragen, und der Borbet-Bike-Biathlon, immer sonntags, entfallen somit. Etwa 1600 Teilnehmer hatten sich bereits angemeldet.

Promis und Nachwuchsrennen beim Bike-Biathlon an Tag zwei Promis und Nachwuchsrennen beim Bike-Biathlon an Tag zwei Mehr als 1400 Aktive sind beim Mountainbike-Festival Mega-Sports in Sundern in Wettbewerben wie dem Bike-Marathon und Bike-Biathlon gestartet. Foto: Philipp Bülter

Fehlen werden in diesem Jahr auch die Ex-Profisportler. Im vergangenen Jahr hatten mit ihren Starts und Statements unter anderem Ex-Radsportler Fabian Wegmann sowie die ehemaligen Weltklasse-Biathleten Kati Wilhelm und Sven Fischer das Publikum begeistert. „Für uns als Förderverein Hagen-Wildewiese ist die Absage insgesamt sehr schade, aber es war nicht zu ändern“, sagte Klaus-Rainer Willeke aus dem Orga-Team.

Der Termin für die nächste Auflage von Mega-Sports steht unterdessen bereits fest. Die Veranstaltung soll im nächsten Jahr am Samstag, 24., und Sonntag, 25. April 2021, stattfinden. Mit dabei sein sollen dann in Sundern-Hagen wieder prominente Ex-Profis wie Radsportler Wegmann, der von 2004 bis 2010 sieben Mal bei der legendären Tour de France gestartet war.