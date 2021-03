Auf Zweitligist RC Sorpesee wartet eine Mammutaufgabe

Sundern/Leverkusen. Erster gegen Vorletzter. Die Zweitliga-Volleyballerinnen des RC Sorpesee stehen vor einer Mammutaufgabe.

Der stark abstiegsgefährdete Aufsteiger aus Sundern-Langscheid gastiert an diesem Samstag (6. Februar) bei Spitzenreiter TSV Bayer 04 Leverkusen. Der Anschlag der Partie erfolgt um 19.30 Uhr in der „Ostermann-Arena“.

„Wir fahren natürlich mit dem gebotenen Respekt nach Leverkusen, aber wir werden nicht in Sack und Asche gehen. Wir wollen die kleine Chance, die es immer gibt, nutzen“, sagt Linus Tepe, Co-Trainer sowie Team-Manager des RC Sorpesee, und ergänzt: „Beim 1:3 im Hinspiel im Schulzentrum von Sundern haben wir phasenweise gut mitgehalten und gezeigt, dass auch wir grundsätzlich in der Lage sind, richtig guten Volleyball zu spielen. Uns fehlt in dieser Saison einfach die Konstanz in den Spielen.“

Bayer das Maß der Dinge

Die Mannschaft des TSV Bayer 04 Leverkusen ruft dagegen seit Saisonbeginn konstant gute Leistungen ab und ist mit 17 Siegen aus 18 Partien das Maß der Dinge in der 2. Bundesliga Nord der Frauen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten DSHS Snow Trex Köln beträgt bereits 14 Punkte. Allerdings hat Bayer drei Spiele mehr als das Team der Deutschen Sporthochschule aus Köln ausgetragen. „Leverkusen hat in dieser Spielzeit bislang sehr viel richtig gemacht“, lobt Linus Tepe.

Der RC Sorpesee tritt dagegen nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge mit zehn Punkten aus 14 Spielen als Vorletzter im Tabellenkeller auf der Stelle. „Wir haben die vergangenen zwei Wochen intensiv genutzt, um weiter an unserer sportlichen Performance zu arbeiten“, teilt Linus Tepe mit. „Wir reisen erhobenen Hauptes nach Leverkusen. Ich erwarte ein tolles Spiel.“

Auch die Partie des RCS bei Bayer 04 Leverkusen, zu der keine Zuschauer zugelassen sind, gibt’s im Livestream: sporttotal.tv/volleyball