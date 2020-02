Alexander Gassner liegt bei der WM auf Medaillenkurs

Altenberg/Winterberg. Die deutschen Skeleton-Männer sind fantastisch in die Heim-Weltmeisterschaft in Altenberg gestartet. Zur Halbzeit liegen drei Deutsche vorn.

Auf Platz zwei liegt Alexander Gassner vom BSC Winterberg. Der Sauerländer hat nur 0,09 Sekunden Rückstand auf den Führenden Christopher Grotheer, der in dieser Saison im Continentalcup unterwegs war und kein einziges Weltcuprennen bestritten hat. Dritter ist Lokalmatador Axel Jungk (+0,35 Sekunden).

„Wir haben ein super Team und in diesem Jahr extrem viel auf dieser Bahn trainiert. Auf so einer schweren Bahn wie in Altenberg spielt natürlich auch das Material eine große Rolle“, sagte Alexander Gassner, EM- und Gesamtweltcup-Fünfter in 2020, nach den ersten zwei Läufen. Die Medaillen werden an diesem Freitag ab 13 Uhr in den Läufen drei und vier vergeben

Für Alexander Tretjakow (Russland), einen der großen Mitfavoriten, ist dagegen eine Medaille bei 1,06 Sekunden Rückstand weit weg. Noch in Reichweite des Podiums liegt Martins Dukurs (Russland), der Top-Favorit auf Gold, auch wenn er als Vierter mit 0,52 Sekunden Rückstand unter Druck steht.