A-Ligist FC Fatih Türkgücü hat einen neuen Torhüter

Sauerland Bei den Fußballvereinen im Sauerland und aus den benachbarten Kreisen laufen die Personalplanungen weiter auf Hochtouren.

Der FC Fatih Türkgücü Meschede, der auf Tabellenplatz vier in der Fußball-A-Kreisliga West liegt, gab jetzt den Winter-Zugang von Torhüter Michael Sievert vom Liga-Konkurrenten FC Fleckenberg/Grafschaft bekannt. Der 34-jährige Sievert hat aufgrund einer Verletzung zuletzt pausiert. In der vergangenen abgebrochenen Spielzeit 2019/2020 bestritt er 14 Partien für den FC Fleckenberg/Grafschaft.

Beim TV Fredeburg gehört ab sofort Stürmer Mika Witte, der bislang in der Reserve gespielt hat, zum Kader der ersten Mannschaft, die in der A-Liga West auf Tabellenplatz drei überwintert. Der 21-jährige Witte hat für A-Liga-Aufsteiger TV Fredeburg II in acht Partien drei Tore erzielt.

Der SC Obersprockhövel, Liga-Konkurrent des SV Hüsten 09, SV Brilon, FC Arpe/Wormbach und RW Erlinghausen in der Fußball-Landesliga 2, hat eine langfristige Zusage erhalten. Chef-Coach Robert Wasilewski hat dem Verein sein Ja-Wort für die kommenden beiden Spielzeiten und damit bis Sommer 2023 gegeben.