A-Kreisligist TuS Rumbeck hat ein kurioses Erfolgsgeheimnis

Früher als Aktiver als Libero auf dem Spielfeld und jetzt an der Seitenlinie als Trainer für den Fußball-A-Kreisligisten TuS Rumbeck aktiv: Daniel Struwe (links), hier in einem Spiel gegen die SG Balve/Garbeck.

Arnsberg-Rumbeck. Der kleine, nach Regen besonders unbequeme Ascheplatz des Fußball-A-Ligisten TuS Rumbeck bereitet den Gegnern Probleme – nur ein Erfolgsrezept.

Tabellenplatz fünf bis acht, so lautet nach wie vor das Saisonziel des TuS Rumbeck in der Fußball-Kreisliga A Arnsberg. Im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert Daniel Struwe, seit dem Sommer neuer Trainer des Teams, warum es für seine Mannschaft derzeit aber so richtig gut läuft und wieso der TuS-Ascheplatz so manchem Gegner heftige Probleme bereitet.