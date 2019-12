2:1-Erfolg: So glückt Landesligist SV Brilon die Aufholjagd

Menden. Das war ein schweres Stück Arbeit, doch der SV Brilon hat in der Fußball-Landesliga 2 mit 2:1 beim BSV Menden gewonnen. So lief die Begegnung.

Sprung auf Tabellenplatz fünf geglückt: Fußball-Landesligist SV Brilon hat sein Auswärtsspiel bei Tabellennachbar BSV Menden mit 2:1 (1:1) gewonnen. Michael Arndt markierte das Siegtor für die Briloner, die damit den BSV überholten und jetzt Fünfter sind.

Es war ein durchaus schwerer Start für die Gäste in die Begegnung im Mendener Huckenohlstadion, in dem die Partie auf Kunstrasen ausgetragen wurde. Das eklige Wetter – es regnete meist aus vollen Kübeln – trieb auch den Großteil der Zuschauer unter die schützenden Bedachungen rund um das BSV-Vereinsheim und auch die Spieler des SVB zogen sich zunächst auf dem Spielfeld zurück. Die ersten 25 Minuten gehörten dem Gastgeber, der diese Dominanz aber nicht nutzte.

Mit einem Rechtsschuss von der rechten Strafraumgrenze aus setzte dann Brilons Maik Spiekermann ein Zeichen für die Gäste (26.), die in der Folge aber Dusel hatten, dass ein zentral geschossener Freistoß des BSV über dem Kasten von SVB-Schlussmann Marcel Kickert landete. Nachdem er 320 Minute ohne Gegentor geblieben war, musste Kickert dann jedoch hinter sich greifen: Eine seriös weil schnell vorgetragene Kombination der Hausherren hatte der ehemalige Neheimer Ayoub Alaiz mit rechts zum 1:0 für den BSV vollendet (31.). Marcel Kickert sah in dieser Szene zu allem Überfluss nicht allzu glücklich aus.

Starke Serie

Die Briloner ließen aber ihrerseits nicht locker – und der SVB hatte die passende Antwort parat. Marcel Entrup vollendete einen Angriff zum 1:1 (36.), das die mitgereisten Anhänger mächtig freute. Auch wenn ebenso nach dem Seitenwechsel die Mendener Trommler weiterhin löblichen Einsatz dabei zeigten, ihre Mannschaft lautstark zu unterstützen, stellten nun endgültig die Gäste die bessere Mannschaft. So zwang Maik Spiekermann mit einem Distanzschuss aus 20 Metern Mendens Torwart Sebastian Plust zum Nachfassen (54.). Auch der BSV hatte die Gelegenheit, erneut in Führung zu gehen, doch Sahin Yildirims krummes Ding landete nur auf der Querlatte des Briloner Gehäuses (63.).

Nur zwei Minuten später hätte der SVB bereits in Führung gehen müssen, als zunächst Michael Arndt und dann Baran Arslan bei einer Doppelchance knapp scheiterten. Arndt machte es dann jedoch kurz danach besser und erzielte kompromisslos das 2:1 (72.). Dass die Aufholjagd letztlich glückte, verdankten die Gäste ihrem beherzten Auftritt. „Wir haben in den ersten 30 Minuten nicht stattgefunden und hatten Glück, dass der BSV nicht in Führung gegangen ist. In der zweiten Halbzeit waren wir griffiger und haben uns den Sieg erkämpft“, sagte SVB-Coach Stefan Fröhlich. Während der SVB aus den vergangenen fünf Partien starke 13 Punkte eingefahren hat, verlor der BSV Menden erstmals nach fünf Spielen wieder.

SV Brilon: Kickert; Schmidt, Walther (71. Herkrath), Ehls, Kriesche, Wiese (46. Schulte), Entrup, Spiekermann, Rummel, Arndt, Arslan (90. Flock). - Tore: 1:0 (29.) Alaiz, 1:1 (36.) Entrup, 1:2 (72.) Arndt.