15 HSK-Teams spielen in Hüsten um Einzug in den „Super-Cup“

Jetzt wird es ernst. Beim Hallenfußballturnier um den „Volksbanken-Winter-Cup“ finden an diesem Wochenende die Regional-Cup-Runden statt. In den Hallen in Plettenberg (18. Januar) sowie in Hüsten, Ense-Bremen und Warburg (alle 19. Januar) werden die 16 Endrundenteilnehmer für den Super-Cup am Sonntag, 2. Februar, im Schulzentrum von Sundern ermittelt.

Insgesamt sind noch 64 Mannschaften im Rennen, davon kommen 20 aus dem Fußball-Sauerland. Zu Beginn wird in den vier Regional-Cup-Runden erst in vier Vorrundengruppen gespielt. Der Gruppen-Erste und -Zweite qualifizieren sich für die Viertelfinalpaarungen. Die Sieger spielen anschließend die Plätze eins bis vier aus, stehen aber bereits als Super-Cup-Teilnehmer fest.

Malachowski: Ziel ist die Endrunde

Titelverteidiger SV Hüsten 09 trifft in der Regional-Cup-Runde in der Sporthalle Große Wiese am Sonntag, 19. Januar, ab 12 Uhr in der Vorrundengruppe A auf die A-Ligisten FC Ostwig/Nuttlar, Arnsberg 09 und BSV Lendringsen. Der Landesligist wird wie schon bei der Arnsberger Stadtmeisterschaft von Co-Trainer Andreas Kauke gecoacht. „Wir sind Titelverteidiger und unser Anspruch sollte es auf jeden Fall sein, die Endrunde zu erreichen“, sagt Thomas Malachowski, Fußball-Abteilungsleiter des SV Hüsten 09.

In der Vorrundengruppe B in Hüsten trifft Bezirksligist TuS Sundern auf die A-Ligisten TuS Rumbeck und FC Neheim-Erlenbruch sowie B-Ligist SG Thülen/Rösenbeck/Nehden. „In der Halle kann viel passieren. Gerade die unterklassigen Gegner sind nicht zu unterschätzen. Die haben alle fünf bis sechs gute Spieler in ihren Reihen. Nichtsdestotrotz wollen wir die Endrunde, die schließlich in Sundern stattfindet, erreichen“, sagt TuS-Trainer Fabio Granata, der seine beste Hallenmannschaft aufbieten wird.

Gleich mit zwei Mannschaften ist der SV Brilon (Landesliga- und A-Liga-Truppe) in der Vorrundengruppe C in Hüsten vertreten. Hinzu kommen der TuS Medebach und Türkiyemspor Neheim-Hüsten. „Wir spielen am Sonntag mit den Jungs, die Spaß in der Halle haben. Ich denke nicht, dass es für die vorderen Plätze reichen wird. Unser Ziel sollte es sein, das Viertelfinale zu erreichen“, sagt SVB-Trainer Stefan Fröhlich.

Der TuS Medebach, Tabellendritter der A-Liga Ost, muss auf Fabian Müller verzichten. Der mit elf Treffern beste Torschütze der Vorrunde beim Volksbanken-Winter-Cup ist nach seiner Roten Karte beim HMW-Cup (Stadtmeisterschaft für Hallenberg, Medebach, Winterberg) für zwei Wochen gesperrt worden. „Wir freuen uns trotzdem auf die Atmosphäre und auf starke Gegner“, teilt TuS-Trainer Tim Köster mit.

SuS Langscheid spielt in Ense-Bremen

Westfalenligist SC Neheim geht in Hüsten in der Vorrundengruppe D zusammen mit den A-Ligisten 2 Korriku Sundern, TuS Velmede-Bestwig und SuS Westenfeld an den Start.

Teams aus dem Sauerland spielen zudem in den Regional-Cup-Runden am Sonntag in Ense-Bremen (unter anderem Bezirksligist SuS Langscheid/Enkhausen) sowie am Samstag in Plettenberg (SG Beckum/Hövel, SSV Küntrop und SV Affeln).

Die Regional-Cup-Runden

Regional-Cup Volksbanken in Südwestfalen

(Samstag, 18. Januar, ab 12 Uhr Sporthalle in Plettenberg)

Gruppe A: TuS Plettenberg, TSV Ihmert, Türk. SV Lüdenscheid, Türk. Plettenberg.

Gruppe B: Sinopspor Iserlohn, SC Lüdenscheid, SV Affeln, SV Türk. Attendorn.

Gruppe C: SV 04 Attendorn, SSV Küntrop, VfB Altena, RW Lüdenscheid II.

Gruppe D: TuS Neuenrade, Vatanspor Meggen, TuS Langenholthausen II, SG Beckum/Hövel.

Regional-Cup Volksbank Sauerland

(Sonntag, 19. Januar, ab 12 Uhr Sporthalle Große Wiese in Hüsten)

Gruppe A: SV Hüsten 09, SV Arnsberg 09, BSV Lendringsen, FC Ostwig/Nuttlar.

Gruppe B: TuS Sundern, SG Thülen/R./N., FC Neheim-Erlenbruch, TuS Rumbeck.

Gruppe C: SV Brilon, Türkiyemspor Neheim-Hüsten, SV Brilon II, TuS Medebach.

Gruppe D: SC Neheim, TuS Velmede-Bestwig, 2 Korriku Sundern, SuS Westenfeld.

Regional-Cup Volksbank Hellweg

(Sonntag, 19. Januar, ab 12 Uhr Sporthalle in Ense-Bremen)

Gruppe A: SV Hilbeck, GFV Olympos Menden, DJK Eintracht Dorstfeld, SV Deilinghofen/Sundwig.

Gruppe B: TuS SG Oestinghausen, TuS Wickede II, Höinger SV, BV Bad Sassendorf.

Gruppe C: SuS Langscheid/Enkhausen, TuS Bremen, TuS Wickede, VfL Kamen.

Gruppe D: BSV Menden, Preußen TV Werl, SV Welver, TuS Niederense.

Regional-Cup Vereinigte Volksbank

(Sonntag, 19. Januar, ab 12 Uhr in der Sporthalle in Warburg)

Gruppe A: SV Dringenberg, SV Brakelsiek-Wöbbel, SV Preußen Daseburg, SV Menne.

Gruppe B: SV Borgentreich, SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen, SV Dallhausen/Tietelsen/Rothe, VfL Eversen.

Gruppe C: FC Nieheim, TuS Erkeln, VfR Borgentreich II, FC Germete/Wormeln.

Gruppe D: SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, Warburger SV, TuS Lütmarsen, FC Nieheim II.