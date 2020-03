Jede Menge Spaß hatten Fans und Sportler in den vergangenen Jahren beim Weltcupfinale der Snowboarder im Parallelslalom in Winterberg. Jetzt wurde die für das kommende Wochenende (14./15. März) geplante Veranstaltung am Poppenberghang abgesagt. Die Ausbreitung des Coronavirus’ trug dazu nur einen Teil bei.

„In Abstimmung mit dem internationalen Verband FIS und mit Snowboard Germany wurde der Weltcup abgesagt“, erklärte Michael Beckmann, Winterbergs Tourismusdirektor und Chef des Organisationskomitees gegenüber der Westfalenpost. Ausschlaggebend für die Entscheidung war eines der beiden Fragezeichen, die seit einigen Tagen hinter dem Weltcupfinale standen.

„Wir werden die Piste auf Grund der milden Temperaturen und den Wettervorhersagen nicht in einen weltcuptauglichen Zustand bekommen“, sagte Beckmann, „das ist für die FIS entscheidend.“ Am Sonntag nahm FIS-Pisten-Experte Charles Turcotte den Weltcuphang in Augenschein, anschließend wurde bis in die Nacht beraten.

„Genug Schnee haben wir“, sagte Beckmann bereits vor der Kontrolle und verwies auf den laufenden Skibetrieb. Zudem gilt Liftbetreiber Florian Leber als Experte, was das perfekte Präparieren des Hangs auch bei widrigen Bedingungen betrifft.

Auch Corona ein Thema

Als lokales Organisationskomitee habe man natürlich auch das Thema Corona im Blick. „Die Absage ist uns nicht leicht gefallen, sie ist in der Gesamtbewertung aber richtig. Seit Sonntag gibt es ja auch seitens der Politik Aussagen zu Großveranstaltungen“, sagte Beckmann. Das Weltcupfinale am Poppenberghang in Winterberg wurde in den vergangenen Jahren immer von über tausend Zuschauern besucht.

Weitere Informationen zur Absage wollen Veranstalter und Verbände im Laufe des Vormittags mitteilen.