Willingen. Der Kult-Weltcup der Skispringer in Willingen leidet mehr denn je unter den Windbedingungen. Jetzt wurde auch das Springen am Sonntag vorverlegt.

Willingen: Sturmwarnung wirbelt Zeiten weiter durcheinander

Sprung, Pause, nächster Sprung – bereits Training und Qualifikation des Weltcups der Skispringer in Willingen am Freitag litten unter den Windbedingungen. Jetzt verlegten die Organisatoren des SC Willingen das Einzelspringen am Sonntag vor. Grund ist die Warnung vor Sturmtief „Sabine“.

„Auf Grund der aktuellen Wetterprognose haben die Organisatoren des FIS Skisprung Weltcups in Willingen die Startzeit am Sonntag vorverlegt“, hieß es am Freitagnachmittag in einer Mitteilung. Beginn des ersten Wertungsdurchganges ist jetzt um 10.15 Uhr, der Einlass ins Stadion an der Mühlenkopfschanze erfolgt bereits ab 8 Uhr morgens.

Wetterexperte warnt

Eigentlich hätte das zweite Einzelspringen des Wochenendes erst am Sonntagnachmittag ausgetragen werden sollen. Doch Sturmtief „Sabine“ zwang den SC Willingen zum Handeln. „Am Sonntag gilt: Je später der Tag, desto stürmischer wird es“, erklärte Wetterexperte Julian Pape auf Nachfrage. Bis zum frühen Nachmittag gegen 14 Uhr sei alles beherrschbar, „aber dann nimmt die Windgeschwindigkeit zu.“

Sicherheit für Springer und Zuschauer

Da die Organisatoren neben der Sicherheit der Springer auch die der Zuschauer im Blick haben müssen, wurde das Springen auf 10.15 Uhr vorverlegt. Über 50.000 Zuschauer werden beim Kult-Weltcup am Rande des Sauerlands insgesamt erwartet. Am Samstag soll das Einzelspringen Stand jetzt weiterhin um 16 Uhr beginnen. „Der Samstag dürfte der unproblematischste Tag werden“, sagte auch Pape.