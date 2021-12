Da war noch richtig was los beim Heimspiel: Skeletoni Alexander Gassner vom BSC Winterberg fährt beim Weltcup am 10. Dezember auf Platz fünf und wirft nach dem Rennen sein Leibchen zu den Zuschauern.

Rennrodel-Weltcup Weltcup in Winterberg ohne Zuschauer: So geht’s weiter

Winterberg. Es ist die logische Folge der jüngsten politischen Beschlüsse: Der Rennrodel-Weltcup zu Jahresbeginn in Winterberg findet ohne Zuschauer statt.

Die Bob- und Skeleton-Elite hat den Weltcup in Winterberg vor Kurzem so richtig genießen können. Das nächste große Wintersport-Highlight an der Kappe im Hochsauerland steht aber schon wieder unter anderen Vorzeichen: Nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten-Konferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz dürfen überregionale Sportveranstaltungen wie die Spiele der Fußball-Bundesliga vorerst nur ohne Zuschauer ausgetragen werden. Davon ist auch der Rennrodel-Weltcup 2021/2022 mit der Team-Staffel 2021/2022 am 1. und 2. Januar in der Veltins-EisArena betroffen.

Winterberg: So läuft die Erstattung

„Die Zuschauer, die über ticket.io eine Karte für die Veranstaltung gekauft haben, erhalten selbstverständlich den vollen Kaufpreis zurück“, sagt Michelle Tesche, Hygienebeauftragte und Eventmanagerin des Sportzentrums Winterberg (SZW). „Sie werden so schnell wie möglich per Mail über die Absage informiert.“

Unabhängig von der Tatsache, dass der Weltcup ohne Zuschauer stattfindet, verspricht er große Dynamik und Spannung. Die Rodel-Elite befindet sich auf der Zielgeraden zu den olympischen Spielen in Peking Anfang Februar. Die Sportlerinnen und Sportler kämpfen um letzte Olympia-Tickets.

In Winterberg dürfte es auch und besonders zu einem Duell zwischen dem deutschen und dem starken österreichischen Team kommen. Im Einsitzer-Wettbewerb der Herren gehen mit Johannes Ludwig, dem Weltcup-Führenden, und dem wiedererstarkten Österreicher Wolfgang Kindl zwei Olympia-Favoriten in den Eiskanal an der Kappe.

Das sind die Favoriten

Bei den Frauen gelten die Weltcup-Führende Julia Taubitz und die 23-jährige Österreicherin Madeleine Egle als Favoritinnen. Bei den Doppelsitzern sind die beiden deutschen Doppel Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt sowie die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller und das lettische Brüderpaar Andris und Juris Sics in der Favoritenposition.

Das Rennprogramm

Freitag, 31. 12. 2021

9.00 Uhr Nationencup

Samstag, 1. Januar 2022

10.00 Uhr: Doppelsitzer

11.05 Uhr: 2. Lauf

12.30 Uhr: Herren-Einsitzer

14.05 Uhr: 2. Lauf

Sonntag, 2. Januar 2022

9.30 Uhr: Damen-Einsitzer

10.55 Uhr: 2. Lauf

12.50 Uhr: Team-Staffel

