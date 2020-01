Skilanglaufzentrum Westfeld: Alles wartet auf die Minusgrade

Das Leid eines Skilangläufers aus dem Sauerland erlebe ich höchstpersönlich. Nichts wird es mit meinem angekündigten „Selbstversuch“ auf den schmalen Brettern in Schmallenberg-Westfeld. „Wir sitzen aber in den Startlöchern und sind in Bereitschaft“, sagt Heinrich Berghoff. Er ist maßgeblich verantwortlich für den ehrenamtlichen Betrieb des Skilanglaufzentrums im oberen Lennetal. Sobald es ein paar Tage Minustemperaturen gibt, kann eine Sechs-Kilometer-Kunstschneerunde beschneit und gespurt werden.

Stefan Kirchner wird es freuen. Der 36-jährige Winterberger ist Skilanglauf-Landestrainer des Westdeutschen Skiverbandes. Nach seiner aktiven Karriere, die in den Weltcup und zum Vizeweltmeister-Titel der Junioren (2003) führte, machte er sein Diplom an der Trainer-Akademie in Köln. Der aus der Rhön stammende Familienvater (vierjährige Zwillinge und sechsjährige Tochter) ist zuständig für den Landeskader von den Schülern bis zu den Senioren und betreut die Wettkämpfe vor allem im Jugendbereich.

„Es gibt keinen besseren Techniktrainer als ihn“, sagt Heinrich Berghoff. Er ist daher froh, dass Stefan Kirchner auch zum Langlauf-Skilehrerteam des Zentrums in Westfeld gehört. Gemeinsam mit ihm werden und wurden Projekte wie die „Talenttage“ mit den Grundschulen organisiert. „Wir wollen möglichst viele Kinder in den Schnee holen“, sagt Stefan Kirchner. Nur so könnten regional auch Talente für den Leistungssport gewonnen werden. Das Skilanglaufzentrum, das ehrenamtlich absolut professionell betrieben wird, ist da ein guter Partner, und will sogar noch mehr tun: „Wir planen einen Technikparcours, gespickt mit kleinen Herausforderungen“, sagt Berghoff, „hier können sich Sportler richtig ausprobieren“.

Zunächst aber braucht es die weiße Pracht: Sobald es kalt genug ist (minus 3 Grad bei trockener Kälte) kann zumindest die Sechs-Kilometer-Runde auf fast einen Meter Schneehöhe beschneit und hergerichtet werden. Ist die Strecke einmal präpariert, hält sie auch bei deutlichen Plusgraden. Aus finanziellen Gründen ist der Zeitpunkt sorgfältig zu wählen, damit möglichst nur eine Beschneiung pro Saison nötig ist. Und auch dann kostet den Verein eine Saison zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Geld, das über die Stadt Schmallenberg, Verkehrsverein, Sponsoren, einige wenige Projekt-Förderungen und vor allem die Nutzungsentgelte wieder hereinkommt. Derzeit laufen Verhandlungen, dass das Skilanglaufzentrum Teil der Winterberger Sportzentrum GmbH wird. Kirchner: „Davon würden wir als Leistungsstützpunkt profitieren, weil dann die Mittel da wären, um öfter zu beschneien.“ Ziel sei es dann auch, so ergänzt Berghoff, „wieder hochklassige Wettbewerbe ins Sauerland zu bekommen“.

Die beschneibare Runde in Westfeld ist komplett unter Flutlicht und damit ideal für das Training von Vereinen. Nur mit Hilfe des Skilanglaufzentrums können viele Klubs ihr Trainingsangebot in Zeiten des Schneemangels aufrechthalten. Wenn dann der Echtschnee dazu kommt, kann von der gemütlichen Skihütte im Lennetal aus ein Loipensystem in einer Länge von etwa 80 Kilometer erschlossen werden. Unzählige helfende Hände sorgen auch mit Hilfe einer zwei- und zwei vierspurigen Schneeraupen für das Fertigstellen der Loipen – immer direkt nebeneinander für den klassischen Stil und das Skating.

Beides ist gut für Geist und Körper: Skilanglauf, so versichert Stefan Kirchner, sei ein gutes, gelenkschonendes Ganzkörpertraining, steigere die Ausdauer, stärke das Herz-Kreislauf-System und sei bis ins hohe Alter zu betreiben. Eine gute Einstiegsausrüstung für Erwachsene sei für 250 bis 300 Euro zu haben.

Im Skilanglaufzentrum Westfeld sind der aktuelle Zustand der Loipen (geöffnet oder nicht) unter www.skilanglaufzentrum.de abrufbar. Flutlichtzeiten sind bei Öffnung mittwochs und freitags von 17.30 bis 19.30 Uhr (auch der Skiverleih ist dann geöffnet). Sonstige Öffnungszeiten täglich von 9.30 bis 16.30 Uhr. Flutlicht- oder Tageskarten kosten 5 Euro, Mehrtageskarten werden günstiger, die Wochenkarte kostet 16 Euro. Im Skiverleih (02975/809702) kostet eine komplette Ausrüstung 11 oder 17 Euro (Klassik/Skating) pro Tag. Das Skischulbüro ist an Schneetagen unter 2975/9639 208 erreichbar. Es gibt auch Schnupperkurse.

Am Skilanglaufzentrum Westfeld lädt die Ski-Hütte direkt an der Loipe zum gemütlichen Verweilen ein. Wer es im Ort aber richtig schön haben möchte, geht durch das Dorf zum Café Backes (Lennestraße 1, Schmallenberg-Westfeld, 02975 1065). In uriger Atmosphäre in einem Fachwerkhaus – fast wie in einem Puppenstübchen aus anderer Zeit – gibt es Weltklasse-Kuchen. Wenn wie einst und heute vielzitiert im TV mal wieder nach der einstigen deutschen Skilanglaufgröße gefragt wird („Wo ist Behle?“), hätte ich da eine Idee: bestimmt beim Apfelkuchenessen im Backes.

