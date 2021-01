BSC Winterberg: Geueke/Gamm sogar in Sigulda auf Rang zwei

Sigulda/Winterberg Sigulda zählt nicht zu den Lieblingsbahnen von Robin Geueke und David Gamm (Winterberg). Doch im Nationencup ließen sie nun aufhorchen.

Sigulda - auf dieser Bahn erlebten Robin Geueke und David Gamm bislang mehr Stürze als auf anderen. Doch mittlerweile scheinen sich die Doppelsitzer des BSC Winterberg mit dem Eiskanal in Lettland angefreundet zu haben. Denn nach dem vierten Platz beim Weltcup in der vergangenen Saison jubelten sie auch nach dem Nationencup zum Auftakt des Weltcups an diesem Wochenende.

Geueke/Gamm qualifiziert

Mit Rang zwei qualifizierten sich die Winterberger souverän für das Weltcuprennen der Doppelsitzer am Samstagnachmittag (14.10 Uhr). Auf die Sieger Martins Bots/Robert Plume (Lettland/41.884 Sekunden) wiesen Geueke/Gamm 0.105 Sekunde Rückstand auf.

"Glücklicherweise konnten wir hier an die vergangene Saison anknüpfen", sagte Robin Geueke nach dem Rennen: "Die Bahn steht sehr gut, aber durch das hohe Geschwindigkeitsniveau wird es wieder sehr knifflig." Allerdings bewiesen Geueke/Gamm bereits während der Trainingswoche mit noch besseren Zeiten, dass sie mittlerweile auch in Sigulda stabile Fahrten zeigen können.

Das Ziel für Samstag

Bis zur vergangenen Saison war das anders. „Man freut sich einfach jedes Mal, wenn die beiden unten heile ankommen“, sagte Geuekes Freundin Nicole einmal und ergänzte damals: „Sigulda ist natürlich ein anderes Thema. Da sind die Daumen dann doch ein bisschen fester gedrückt.“

Doch Geueke/Gamm haben ihr Trauma offenbar endgültig überwunden. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Nationencup. Dass die lettischen und russischen Doppel hier ziemlich schnell sind, ist allen bekannt", erklärte David Gamm. "Unser Ziel für Samstag sind zwei ordentliche Läufe - dann ist auf jeden Fall eine gute Platzierung drin", ergänzte er.

Kampf ums WM-Ticket

Eine solche benötigen die Sauerländer im Kampf um das dritte deutsche Ticket für die Weltmeisterschaft am Königssee auch noch. Bekanntlich hatten sie in der Selektion vor der Saison - auch auf Grund einer Rückenverletzung bei Robin Geueke - ihren Platz im Weltcupteam an das junge Doppel Orlamünder/Gubitz verloren und feierten erst vor Wochenfrist Saisonpremiere mit einem sechsten Platz am Königssee.