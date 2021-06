Löw gratuliert U21 zum EM-Titel: „Ihr habt uns stolz gemacht“

Düsseldorf Bundestrainer Joachim Löw hat die U21 nach dem EM-Triumph in den höchsten Tönen gelobt. Auch DFB-Kapitän Manuel Neuer schwärmte.

Auch Bundestrainer Joachim Löw hat am Montag Stefan Kuntz und der deutschen U21 zum Gewinn des EM-Titels gratuliert. „Lieber Stefan, liebe Spieler. Auch von unserer Seite Glückwünsche an euch. Wir haben gestern zusammen geschaut. Das war echt super und großartig. Vor allem, wie ihr als Mannschaft aufgetreten seid. Ihr habt uns echt stolz gemacht“, sagte Löw in Düsseldorf, wo die Nationalmannschaft am Abend auf Lettland trifft.

„Feiert schön und genießt euren Urlaub. Glückwünsche von uns allen, super“, sagte Löw weiter. Zuvor hatte bereits DFB-Direktor Oliver Bierhoff den neuen Europameistern Grüße geschickt. „Herzlichen Glückwunsch an euch, Jungs der U21. An Stefan Kuntz mit seinem Trainerstab, an den gesamten Betreuerstab. Wir haben hier im Hotel mitgefiebert. Verdient gewonnen, verdient den Titel geholt. Wir sind stolz auf euch“, sagte Bierhoff in einer Videobotschaft.

DFB-Kapitän Neuer: „Das habt ihr super gemacht“

Auch Nationaltorhüter Manuel Neuer, der 2009 U21-Europameister geworden war, schickte nach dem 1:0 im Endspiel gegen Portugal Glückwünsche nach Slowenien. „Wir haben hier alle mitgefiebert. Das habt ihr super gemacht, das habt ihr euch verdient. Ihr wart die bessere Mannschaft und die beste Mannschaft bei dem Turnier. Urlaub machen jetzt, Genießen!“, sagte der Bayern-Keeper.

Auch Kevin Trapp und Ilkay Gündogan schlossen sich an. „Herzlichen Glückwunsch, hochverdient das Finale gewonnen“, sagte Gündogan: „Wir haben das gerade mit der Mannschaft gemeinsam geschaut und euch die Daumen gedrückt. Ich gönne es euch von ganzem Herzen. Ihr habt super gespielt, super gekämpft. Genießt den Sieg.“ (sid)

