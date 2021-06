Live! 1:0 - Italiens B-Team gegen Wales in Führung

Rom. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Wales wechselt Italien auf acht Positionen. Die Briten hoffen noch auf's Achtelfinale. Der Ticker.

Italiens Fußball-Nationalmannschaft geht mit acht frischen Spielern in das letzte EM-Gruppenspiel gegen Wales. Lediglich Torhüter Gianluigi Donnarumma, Verteidiger Leonardo Bonucci und Mittelfeldspieler Jorginho sind aus der Startformation des 3:0-Siegs gegen die Schweiz noch übrig. Darüber hinaus bietet Nationaltrainer Roberto Mancini in der Partie am Sonntagabend in Rom (18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) acht frische Spieler in der Anfangself auf. Sein Comeback gibt der zuvor lange verletzte Mittelfeld-Regisseur Marco Verrati. Kapitän Giorgio Chiellini steht nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel nicht im Kader.

Wales-Trainer Robert Page bringt für die Partie Ethan Ampadu, Neco Williams und Chris Gunter neu in die Startelf. Dafür sitzen die von einer Gelbsperre bedrohten Chris Mepham, Ben Davies und Kieffer Moore zunächst auf der Ersatzbank. Italien hat vor der Partie bereits den Achtelfinal-Einzug sicher und würde mit einem Remis den Gruppensieg sichern. Wales stünde bei einem Remis sicher in der K.o.-Runde und hätte auch bei einer Niederlage noch Chancen auf das Weiterkommen.

