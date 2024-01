Live! VfL Bochum: So ist die Personallage vor dem BVB-Spiel

Bochum In der Pressekonferenz vor dem Derby gegen Borussia Dortmund gibt Bochums Trainer Thomas Letsch Einblicke in seine Mannschaft.

Mit Maxi Witteck gegen Jadon Sancho und Donyell Malen? Auf den VfL Bochum wartet am Sonntag (17.30 Uhr) beim Auswärtsduell keine einfache Aufgabe. Borussia Dortmund konnte die ersten Spiele im neuen Jahr für sich entscheiden: Zwei Spiele, zwei Siege, 7:0-Tore. Eine erstaunliche Bilanz, mag man auf den ersten Blick glauben. Doch auch der Vizemeister tat sich gegen die Abstiegskandidaten Darmstadt und Köln schwer.

Auf die Bochumer Anhänger wartet, bedingt durch den Bahnstreik und die Streckensperrung zwischen Bochum und Essen eine schwierige Anreise zum Signal Iduna Park.

Der Bochumer Hauptbahnhof ist wegen der Streckensperrung fast vollständig vom Zugverkehr abgeschnitten – auf der Strecke zwischen Bochum und Essen wird an Gleisen und Oberleitungen gearbeitet. Vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. So werden auch am Spieltag Sonderbusse fahren, der VfL Bochum sei in die Planungen mit eingebunden gewesen, teilt der Verein auf Anfrage dieser Redaktion mit. Fans müssen keine Sorge haben, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Dortmunder Stadion zu kommen.

Bernado wird den Bochumern gelbgesperrt fehlen. Wie es sonst um seinen Kader steht und welche Chancen sich Letsch gegen die Schwarz-Gelben ausrechnet, gibt er in der Pressekonferenz ab 13 Uhr bekannt.

Die Pressekonferenz des VfL Bochum live im Ticker:

Los geht‘s um 13 Uhr.

