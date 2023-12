Live-Ticker! Rot-Weiss Essen vor Premiere gegen Sandhausen

Essen. Erstmals überhaupt treffen Rot-Weiss Essen und der SV Sandhausen in der 3. Liga aufeinander. Die Partie live im Ticker.

Über allzu viel Lärm der Gästefans muss sich Rot-Weiss Essen vermutlich keine Gedanken machen: Mit dem SV Sandhausen haben sich gerade einmal 200 Gästefans angekündigt. Sie stehen 15.000 RWE-Anhängern gegenüber.

Auf dem Rasen sollte die Rollenverteilung allerdings nicht ganz so eindeutig ausfallen: Die Gäste aus Baden-Württemberg reisen mit namenhaften Personal an - und das nicht nur auf dem Feld. An der Seitenlinie steht Ex-Schalke-Coach Jens Keller.

In der Tabelle trennen die beiden Teams gerade einmal drei Punkte. Bei den Gästen fällt Sturm-Leistungsträger Rouwen Hennings fällt verletzt aus. Bei RWE wird hingegen Abwehr-Leistungsträger Felix Götze fehlen.

