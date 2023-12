Live! Spitzenspiel zwischen BVB und Leverkusen im Ticker

Leverkusen. Pünktlich zum Topspiel verschärfen sich die Personalprobleme bei Borussia Dortmund. Die Partie gegen den Spitzenreiter im Live-Ticker.

Die Erkältungswelle macht auch vor Borussia Dortmund nicht Halt: Vor dem Topspiel gegen Spitzenreiter Bayer Leverkusen drohen neben den Langzeitverletzten Felix Nmecha und Julien Duranville auch Niklas Süle, Ramy Bensebaini und Salih Özcan auszufallen. Eine finale Entscheidung soll erst vor dem Spiel fallen.

Anpfiff in der BayArena ist um 17.30 Uhr. Und die Gastgeber warten mit viel Selbstvertrauen auf die Borussia aus Dortmund. „Wird schwer für sie“, sagte Nationalspieler Jonas Hofmann sichtlich gut gelaunt nach dem mühelosen 2:0 (1:0)-Erfolg im schwedischen Göteborg bei BK Häcken, mit dem der Bundesliga-Spitzenreiter am Donnerstagabend vorzeitig den Gruppensieg und damit einhergehenden Achtelfinal-Einzug in der Europa League klarmachte.

Auch Trainer Xabi Alonso erwartet „ein Top-Spiel gegen einen Top-Gegner“, will sich jedoch auf die eigenen Stärken besinnen. Sein Team zeige „gerade eine gute Energie und Selbstvertrauen“ und spiele „immer mit einer guten Mentalität und Konzentration“. Sollte der Spitzenreiter den Vorsprung auf den BVB auf 13 Punkte erhöhen, sei Bayer zwar „in einer super Position“ - für alle anderen Gedankenspiele sei es nach wie vor „zu früh“.

