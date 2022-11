Der Senegal folgt den Niederlanden ins WM-Achtelfinale

Funke-Reporter Sebastian Weßling berichtet über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die sich auf das letzte Vorrundenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gegen Costa Rica vorbereitet.

Doha. Die Niederlande haben sich als Erster der Gruppe A für das Achtelfinale qualifiziert. Senegal gewann die entscheidende Partie gegen Ecuador.

Mitfavorit Niederlande und der Senegal haben sich bei der Fußball-WM in Katar für das Achtelfinale qualifiziert. Das Team von Bondscoach Louis van Gaal gewann am Dienstag gegen den chancenlosen Gastgeber ohne zu glänzen mit 2:0 (1:0) und zog damit ungeschlagen als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein. Afrikameister Senegal setzte sich gegen Ecuador mit 2:1 (1:0) durch und schaffte damit ebenfalls den Sprung ins Achtelfinale.

Die Niederlande waren gegen Katar drückend überlegen, vergaben aber zu viele Chancen. Vor der Pause traf lediglich Cody Gakpo (26. Minute) für die Elftal. Für den Angreifer der PSV Eindhoven war es im dritten Spiel der dritte Treffer. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Frenkie de Jong (49.) für das Oranje-Team, das sich im weiteren Turnierverlauf wird steigern müssen, um wirklich um den Titel mitzuspielen.

Der Senegal schaffte auf emotionale Art und Weise zum zweiten Mal nach 2002 den Einzug in ein WM-Achtelfinale. Auch ohne den verletzten Top-Star Sadio Mané gelang im entscheidenden Gruppenspiel gegen Ecuador der notwendige Sieg. Am zweiten Todestag des WM-Helden von 2002, Papa Bouba Diop, verwandelte Ismaila Sarr (44. Minute) einen Foulelfmeter. Zudem traf Kapitän Kalidou Koulibaly (70.) vor 44 569 Zuschauern nur 152 Sekunden nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ecuadors England-Pofi Moises Caicedo (68.). (dpa)

