Live! RWE nach drei Wochen Pflichtspielpause auf dem Platz

Düsseldorf. Regionalligst Rot-Weiss Essen tritt bei Fortuna Düsseldorf II an. RWE-Trainer Neidhart muss zahlreiche Ausfälle kompensieren. Der Live-Ticker.

In der Fußball-Regionalliga West tritt Rot-Weiss Essen am Freitagabend (19 Uhr) bei der U23-Mannschaft von Zweitligist Fortuna Düsseldorf an. RWE könnte an diesem Wochenende - vorausgesetzt Essen siegt in Düsseldorf - mit dem spielfreien BVB II in der Tabelle gleichziehen.

Das wird für Essen aber kein leichtes Unterfangen. In den letzten Tagen musste RWE-Christian Neidhart gleich drei Hiobsbotschaften verkraften. Oguzhan Kefkir und Amara Condé (beide mit dem Covid19-Virus infiziert) sowie Sandro Plechtay (Knorpelschaden) fallen aus. Zudem bleibt abzuwarten, wie sich RWE nach über dreiwöchiger Pflichtspiel-Pause (letztes Spiel war das 2:1 gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokal, Anm. d. Red.) bei der Düsseldorfer Reserve präsentieren wird. (Wozi)

Hier geht es zum RevierSport-Live-Ticker:

