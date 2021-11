Live! MSV-Trainer Schmidt hofft auf ersten Ligasieg

Duisburg. MSV-Trainer Hagen Schmidt erwartet beim Heimspiel gegen FC Viktoria 1889 Berlin vor allem Leidenschaft vom Team. Der Live-Ticker.

MSV-Trainer Hagen Schmidt will beim Spiel gegen FC Viktoria 1889 Berlin (14 Uhr/Magenta Sport) dem Gegner mit Leidenschaft und ausgeprägte Zweikampfstärke entgegentreten. „Sie sind sehr aggressiv und eklig gegen den Ball. Da müssen wir gute Lösungen finden und selbst aggressiv sein“, erklärt der 51-Jährige, der im dritten Anlauf den ersten Ligasieg mit seinem neuen Team einfahren will. Bei der 1:2-Niederlage in Halle vermisste der Coach noch die angemessene Leidenschaft auf dem Platz. In einer intensiven Trainingswoche will er bei seinem Personal die Sinne für ein angemessenes Auftreten geschärft haben.

Ob Kapitän Moritz Stoppelkamp in den Kader zurückkehren wird, war am Freitag noch offen. Der 34-Jährige, der sich im vorletzten Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern eine Oberschenkel-Prellung zugezogen hatte, verpasste bereits das Match in Halle und konnte danach zunächst nur individuell trainieren. (D.R./fs)

Das Spiel im Live-Ticker:

