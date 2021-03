Live! MSV braucht den Sieg für gute Laune und Sicherheit

Duisburg Drittligist MSV Duisburg empfängt vor der Länderspiel-Pause Türkgücü München und braucht aus mehreren Gründen drei Punke. Der Live-Ticker

Am Samstag treffen die Zebras auf dem frischen Grün, das für die beiden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft angelegt wurde, um 14 Uhr auf Türkgücü München; der Bayerische Rundfunk überträgt die Partie live im Fernsehen.

Der MSV Duisburg benötigt dabei dringend drei Punkte. „Dieses Spiel ist brutal wichtig“, unterstreicht Dotchev. An das Match schließt sich die Länderspielpause an – und der Coach will nicht von einer schlechten Stimmung belastet in den den nächsten zwei Wochen die Grundlagenarbeit auf dem Trainingsplatz in Angriff nehmen. Im Falle einer Niederlage könnte der MSV im ungünstigsten Fall auf einen Abstiegsplatz abrutschen. Das will Dotchev nicht nur vermeiden, sondern er will mit drei Punkten die Position der Zebras oberhalb der Abstiegszone festigen. (DR)

Hier geht es zum Live-Ticker: