Live! Leverkusen mit Nationalspieler Tah gegen Freiburg

Freiburg Heute Abend tritt Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen beim SC Freiburg an. Nationalspieler Jonathan Tah steht wieder im Kader. Der Live-Ticker.

Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah steht erstmals seit dem 1. März in einem Bundesliga-Spiel wieder in der Startelf von Bayer 04 Leverkusen. Der Innenverteidiger beginnt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) in der Partie beim SC Freiburg. Im Vergleich zum 1:4 gegen den VfL Wolfsburg veränderte Trainer Peter Bosz seine erste Formation auf sechs Positionen. Der 17-jährige Florian Wirtz steht zum zweiten Mal in einer Bundesliga-Partie für Leverkusen in der Startelf. Kerem Demirbay sitzt auf der Bank.

Freiburgs Coach Christian Streich verzichtet zunächst auf Nationalspieler Luca Waldschmidt.

