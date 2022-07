Live! Traumstart FCK - Wunderlich erzielt die Führung

Kaiserslautern. Es geht wieder los: Die 2. Bundesliga startet in die neue Spielzeit 2022/23. Den Auftakt machen der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96. Ticker.

Mit dem Duell der früheren Erstligisten 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 startet die 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in die neue Saison. Nach vier Jahren in der Drittklassigkeit hoffen die Pfälzer im Eröffnungsspiel zu Hause mindestens auf einen Punkt. Rund 40 000 Fans werden zum ersten Zweitliga-Heimspiel der Lauterer seit dem 6. Mai 2018 am Betzenberg erwartet. Für den Aufstiegsanwärter aus Niedersachsen geht es ebenfalls darum, gut in die Spielzeit 2022/23 zu starten und möglichst gleich einen Sieg einzufahren.

