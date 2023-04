Live! FC Bayern startet gegen Freiburg mit Cancelo

München. Zweites Spiel für Thomas Tuchel als Bayern-Coach: Im Pokal-Viertelfinale geht es gegen den SC Freiburg. Der Live-Ticker.

Der FC Bayern bestreitet das Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg mit João Cancelo. Der Leihspieler von Manchester City steht am Dienstag im Heimspiel gegen die Breisgauer wie vor zweieinhalb Wochen beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen wieder in der Anfangsformation. Trainer Thomas Tuchel lässt für den 28 Jahre alten Portugiesen den Kanadier Alphonso Davies draußen. Ansonsten vertraut der neue Münchner Coach in seinem zweiten Spiel den Spielern, die auch beim 4:2-Erfolg in der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund in der Startelf standen.

Bei Gegner Freiburg, der noch nie in München gewinnen konnte, steht anders als in den beiden DFB-Pokal-Runden zuvor Stammtorhüter Mark Flekken und nicht U21-Nationalkeeper Noah Atubolu im Tor. Neu im Team im Vergleich zum 1:1 gegen Hertha BSC ist Offensivspieler Michael Gregoritsch, der zuletzt gelb-gesperrt fehlte. Lukas Kübler (krank) und Philipp Lienhart (Einblutung im Oberschenkel) fehlen in der Allianz Arena.

