Live! Entscheidung in Gruppe H: Wer begleitet Portugal?

Doha. Portugal steht bereits im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Doch wer begleitet das Team von Cristiano Ronaldo? Der Ticker!

Entscheidung in der Vorrundengruppe H: Wer begleitet Portugal ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft? Portugal trifft um 16 Uhr mit Superstar Cristiano Ronaldo auf Südkorea. Ronaldo, der zuletzt nur individuell trainiert hatte, geht weiter auf die Jagd nach Portugals WM-Torrekord, den bisher Eusebio mit neun Toren hält. Ein Treffer fehlt dem Kapitän noch, um die Bestmarke zu egalisieren. Parallel tritt Uruguay gegen Ghana an.

Portugals Nationaltrainer Fernando Santos verändert seine Anfangsformation auf insgesamt sechs Positionen. Bei Südkorea steht der Mainzer Jae-Sung Lee in der Startelf, der angeschlagene Abwehrchef Min-Jae Kim sitzt dagegen nur auf der Bank. Insgesamt wechselt der portugiesische Coach Paulo Bento vor der Partie im Education City Stadion in Al-Rajjan dreimal. Das Team um Superstar Heung-Min Son braucht für das Achtelfinal-Ticket einen möglichst hohen Sieg und muss hoffen, dass im Parallelspiel der Gruppe H Ghana nicht gegen Uruguay gewinnt. Portugal kann dagegen schon mit einem Zähler den Gruppensieg perfekt machen und würde damit voraussichtlich einem möglichen Achtelfinal-Duell mit Rekordweltmeister Brasilien aus dem Weg gehen.

Mit Luis Suárez, aber ohne Rekordnationalspieler Diego Godín in der Startelf will Uruguays Fußball-Nationalmannschaft gegen Ghana seine letzte Chance nutzen. Angreifer Suárez, der bei der Weltmeisterschaft vor zwölf Jahren einen polarisierenden Auftritt in derselben Paarung im Viertelfinale hatte, steht anders als beim 0:2 gegen Portugal wieder in der Anfangsformation. Edinson Cavani sitzt dagegen am Freitag erst einmal auf der Bank.

Der 35 Jahre alte Suárez verhinderte bei der WM in Südafrika 2010 mit einem Handspiel auf der Linie kurz vor Ende der Verlängerung des Viertelfinales ein Tor und wurde vom Platz gestellt. Asamoah Gyan verschoss den Strafstoß - Ghana verlor das anschließende Elfmeterschießen und schied aus.

Durch die Hereinnahme von Facundo Pellistri (20) und Giorgian de Arrascaeta (28) signalisiert Trainer Diego Alonso beim Wiedersehen einen Generationen-Umschwung bei den Südamerikanern. Insgesamt nimmt er vier Veränderungen vor, auch Godín (36) sitzt auf der Bank. Sein Team braucht einen Sieg für die Chance um das Weiterkommen - und selbst der reicht nicht zwingend.

Ghanas Trainer Otto Addo wechselt seine Außenverteidiger. Der frühere Augsburg- und Schalke-Profi Abdul Rahman Baba spielt ebenso wie Alidu Seidu. Tariq Lamptey und Gideon Mensah bleiben dafür draußen. (dpa)

