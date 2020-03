Bonn. Rot-Weiss Essen hofft weiter auf den Aufstieg. Um die Chancen zu wahren, ist ein Sieg in Bonn Pflicht. Hier geht es zum Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen steht in der Regionalliga West aktuell auf dem dritten Rang - in Lauerstellung auf den Aufstieg. Am heutigen Sonntagmittag müssen die Essener in Bonn ran.

Hier geht es zum Live-Ticker: