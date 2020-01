Lange Mängelliste lässt bei Handballern kaum Hoffnung zu

Sechs Minuten der zweiten Halbzeit waren gespielt, es stand 18:13 für Spanien. Auf der Tribüne hielt DHB-Vizepräsident Bob Hanning beide Handflächen vor das Gesicht, das gerade so gar nicht zu den fröhlichen Farben seines wieder mal mit Mut ausgewählten Hemdes passen wollte.

Nur noch zehn Minuten waren zu spielen, als Spanien schon 28:19 führte und Torhüter Andreas Wolff auf der Bank die untere Gesichtshälfte hinter einem Handtuch versteckte. Er schüttelte den Kopf, seine Augen verrieten, wie ihm zumute war. So also sieht ein Bär aus, der am liebsten losheulen möchte.

Spanien war in allen Belangen besser

Gesten und Gesichter, die zum Ereignis passten und vieles verrieten über den Zustand der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft. Das Spiel gegen Spanien war ein Gradmesser. Es stellte sich heraus, dass der Titelverteidiger in allen Belangen besser war. Gegen Spaniens offensive Deckung hatte der Rückraum keine Ideen, schlampige Abspiele kamen hinzu. Der Abwehr fehlte häufig der Zugriff. Die Torhüter hatten keinen Glanztag. Und Kapitän Uwe Gensheimer, ausgerechnet, war als Linksaußen ein Totalausfall.

Schon im Auftaktspiel gegen die Niederlande waren Schwächen des Teams nicht zu übersehen, da hatte sie noch vom fehlenden Durchhaltevermögen des unerfahrenen Gegners profitiert. Man sollte von dieser deutschen Mannschaft bei diesem Turnier nicht zu viel erwarten. Sie reiste ohne gelernten Spielmacher zur EM, Bundestrainer Christian Prokop ist dadurch zur Improvisation gezwungen. Würde das Halbfinale verfehlt, das bei bestem Verlauf noch zu erreichen ist, lägen Erklärungen auf der Hand.

In der Hauptrunde wartet der nächste dicke Brocken

Dennoch: Gegen Spanien wurden zu viele grundsätzliche Mängel offensichtlich. In der Hauptrunde müsste Deutschland Kroatien aus dem Weg räumen. Woher sollen die Spieler nach diesem Debakel gegen Spanien den dafür nötigen Optimismus nehmen?