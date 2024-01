Köln Deutschlands Handballer stehen bereits vor dem vermeintlichen Gruppenendspiel gegen Kroatien im EM-Halbfinale. Dank der Konkurrenz.

Die deutschen Handballer stehen bei der Heim-EM schon im Halbfinale, bevor sie ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Kroatien überhaupt bestritten haben (Anwurf: 20.30, hier der Live-Ticker). Grund sind die Ergebnisse der Konkurrenz in der Kölner Hauptrundengruppe.

Island bezwang das Überraschungsteam Österreich am Mittwochmittag mit viel Mühe 26:24 (14:8) und beendeten damit die Halbfinal-Hoffnungen der Alpenhandballer. Gleichzeitig leistete Island damit Schützenhilfe für das deutsche Team, das in Gruppe I nun nicht mehr von Österreich überholt werden kann.

Handball-EM 2024: „Das ist unglaublich geil für die Mannschaft“

Im Anschluss besiegten die Franzosen die Ungarn mit 35:32 und beendeten damit auch deren Hoffnungen auf den Halbfinaleinzug. In der Parallelgruppe lösten Weltmeister Dänemark und Titelverteidiger Schweden die Halbfinal-Tickets. Schweden bekommt es am Freitag in Köln mit Frankreich zu tun, Dänemark mit Deutschland.

„Das ist natürlich unglaublich geil für die Mannschaft. Das macht uns unheimlich stolz“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Noch während des Österreich-Spiels (22:22) habe „keiner geglaubt, dass wir hier was reißen können und jetzt sind wir schon vor dem letzten Auftritt ins Halbfinale eingezogen.“

Handball-EM 2024: Auch bei Heim-WM 2019 im Halbfinale

Deutscher Halbfinalgegner am Freitag ist Dänemark. Ausgerechnet. „Dänemark ist momentan quasi unbezwingbar. Aber auch die Partie werden wir versuchen zu packen“, sagte Kromer: „Wir haben immer gesagt, es gibt kein Team, gegen das wir nicht gewinnen können. Da gehört Dänemark auch dazu. Wir haben seit 2016 nicht gegen sie gewonnen, aber das können wir drehen.“

Deutschland stand zuletzt beim EM-Triumph 2016 unter den besten Vier einer Europameisterschaft. Die jüngste Halbfinal-Teilnahme bei einem großen Turnier liegt fünf Jahre zurück: 2019 erreichte das DHB-Team bei seiner Heim-WM den vierten Platz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport