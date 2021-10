Koç Rams Istanbul starten künftig in der ELF

In der kommenden Saison gehen die Koc Rams Istanbul als zwölfte Franchise in der ELF an den Start.

Hamburg. Die European League of Football (ELF) kann das zwölfte Team in ihren Reihen begrüßen. Wie die Liga mitteilte, gehen in der kommenden Saison auch die Koç Rams aus der türkischen Metropole Istanbul an den Start.

Damit umfasst die ELF in Deutschland, Polen, Österreich, Spanien und der Türkei künftig fünf Nationen.

"Istanbul verfügt nicht nur über ein eingespieltes Team, dahinter steht auch eine funktionierende Organisation mit toller Nachwuchsarbeit. Ich bin davon überzeugt, dass sie direkt eine gute Rolle spielen werden", sagte Liga-Chef Patrick Esume. ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajic ergänzte: "Wir sind für das kommende Jahr sehr gut aufgestellt, aber weiterhin in aussichtsreichen Gesprächen, um die European League of Football weiter auszubauen. Es ist durchaus möglich, dass wir mit 14 oder sogar 16 Franchisen in die Saison 2022 gehen."

