KFC Uerdingen verliert Top-Torjäger an Türkgücü München

Uerdingen Tim Boere verlässt den Krefelder Drittligisten und schließt sich dem Aufsteiger an. Der Niederländer traf in der vergangenen Saison zehnmal.

Ein gewisses Selbstvertrauen hat der Bayern-Aufsteiger Türgücü München nach dem Aufstieg in die 3. Liga auf jeden Fall: Denn wie es in ihrer Pressemitteilung heißt, lässt der Klub „mit einem echten Transfercoup aufhorchen“. Die Münchener haben nämlich Tom Boere vom KFC Uerdingen verpflichtet.

„Tom stand auf unserer Wunschliste ganz oben“, sagt Kaderplaner Roman Plesche zum Transfer des 27-jährigen Niederländers. „Er ist nicht nur ein hervorragender Techniker, sondern auch ein Stürmer, der sich für keinen Laufweg zu schade ist und immer mit vollem Einsatz agiert. Er ist der Spielertyp, den wir gesucht haben.“

Bei Ajax Amsterdam ausgebildet

Für den KFC Uerdingen hat Boere in der vergangenen Saison zehn Tore in 22 Pflichtspielen erzielen können, zwei weitere Treffer legte er auf. Ansonsten kommt der bei Ajax Amsterdam ausgebildete Stürmer auf 32 Einsätze in der niederländischen Eredivisie (fünf Tore und fünf Vorlagen) sowie 119 Spiele in der Keuken Kampioen Divisie (61 Tore, 16 Vorlagen), der zweiten Liga in den Niederlanden. In der Saison 2016/17 wurde er mit 33 Treffern dort auch Torschützenkönig für den FC Oss. Vor seinem Wechsel zum KFC feierte er beim FC Twente Enschede den Aufstieg in die erste Liga.

Boere selbst zeigt sich ebenfalls froh darüber, einen neuen Verein gefunden zu haben: „Meine türkische Lebenspartnerin und ich freuen uns darauf, in eine wunderschöne Stadt zu kommen. Ich wollte in Deutschland bleiben und freue mich künftig für Türkgücü spielen zu dürfen. Die Verantwortlichen gaben mir bei den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl, ebenso haben mich die Pläne des Vereins überzeugt.“

Schon der elfte Neuzugang für Türkgügü München

Boere ist bereits der elfte Neuzugang für den Verein aus der bayrischen Landeshauptstadt. Vorher hatten sie bereits Amani Mbaraka (Deisenhofen U19), Marco Raimondo-Metzger (SV Heimstetten), Daniele Gabriele (Carl Zeiss Jena), Aaron Berzel (1860 München), Fabijan Podunavac (Geretsried U19), Alexander Laukart (FC Den Bosch), Jordaine Jäger (Ingolstadt U19), Yi-young Park (FC St. Pauli) sowie die zuvor vereinslosen Erol Alkan und Stefan Stangl verpflichtet.