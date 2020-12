KFC hat laut Medien erste Rate der Stadionmiete bezahlt

Essen. Aufatmen beim KFC Uerdingen. Zumindest vorerst. Eine erste, Montag fällige Rate der Stadionmiete für die Düsseldorfer Arena wurde bezahlt.

In der vergangenen Woche sorgte der KFC Uerdingen - mal wieder - für Gesprächsstoff. Und das leider nicht im positiven Sinne.

Erst verkündete Mäzen Mikhail Ponomarev, dass er am Saisonende aussteigen wird, dann meldete sich die Düsseldorfer Arena zu Wort. Plötzlich standen die nächsten Drittliga-Heimspiele der Krefelder auf der Kippe. Die Betreibergesellschaft der Düsseldorfer Arena drohte dies in einem Anwaltsschreiben, sollten ausstehende Mietzahlungen nicht bis Montag beglichen werden.

Nun vermeldet der "Kicker", dass der KFC Uerdingen einem Rauswurf in Düsseldorf entgeht. Der Klub hat offenbar die fälligen 174.000 Euro an die Betreibergesellschaft der Arena überwiesen und somit darf Uerdingen weiter in der NRW-Landeshauptstadt seine Heim-Begegnungen in der 3. Liga bestreiten.

Doch damit ist das Problem nicht gänzlich gelöst. Denn laut dem "Kicker" stehen die Uerdinger mit weiteren 57.000 Euro beim Düsseldorfer Stadion-Betreiber in der Kreide. Diese müssten aber erst bis Donnerstag beglichen werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass der KFC auch diesen Betrag überweisen wird und das Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht gefährdet ist.

Potentieller Investor aus Armenien ist in Krefeld vor Ort

Neben der Geschichte mit der Stadionmiete beschäftigt die Uerdinger natürlich auch die Frage, wie es denn nach Ponomarev weitergehen wird. Dieser scheint einen Investor aus Armenien an der Angel zu haben.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, handelt es sich hierbei um Roman Gevorkyan. Der armenische Geschäftsmann soll großes Interesse an den Anteilen an der KFC GmbH und der KFC Entertainment GmbH besitzen. Gevorkyan ist kein Unbekannter im Fußball. Er engagiert sich bereits in Italien bei ACN Siena und in Armenien beim FC Noah. Nun hält er sich seit Tagen in Krefeld auf, um sich ein Bild vom KFC Uerdingen und den Möglichkeiten des Vereins zu machen. Ausgang offen.

Und es bleibt noch eine weitere ungeklärte Frage. Die Spieler- und Mitarbeiter-Gehälter für die Monate Oktober und November sind zum Teil immer noch offen. Auch hier soll der KFC an einer Lösung arbeiten. Die Mannschaft zeigte zuletzt eine vorbildliche Reaktion und besiegte trotz aller Querelen Türkgücü München mit 1:0. Am Mittwoch (19 Uhr/Magenta) geht es für den KFC Uerdingen um Trainer Stefan Krämer zum Westduell zu Viktoria Köln.