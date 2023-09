Keine Schalke-Rückkehr: Julian Draxler vor Millionen-Transfer nach Katar

Paris. Fußball-Weltmeister Julian Draxler steht kurz vor einem Wechsel nach Katar. Paris St. Germain kassiert noch viel Geld für den Ex-Schalker.

Es gab viele Gerüchte in den vergangenen Wochen und Monaten um Julian Draxler (29). Das Eigengewächs des FC Schalke 04 stand bei seinem Klub Paris St. Germain auf dem Abstellgleis, konnte bis zum 1. September, als das Transferfenster in den meisten Ländern in Europa schloss, aber nicht transferiert werden.

Ex-Schalker Julian Draxler zieht es nach Katar

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler und Weltmeister von 2014 steht nun aber nach Informationen der französischen Fachzeitung L'Equipe vor einem Wechsel nach Katar zu Al-Ahli SC. Zusammen mit dem 29-Jährigen, WM-Champion von Rio 2014, soll auch der Italiener Marco Verratti (zu Al-Arabi) von Paris St. Germain nach Katar wechseln.

Als Ablösesumme sind inklusive Bonuszahlungen 15 Millionen Euro für Draxler im Gespräch. Noch ist allerdings die Unterschrift nicht erfolgt, auch der Medizincheck steht für den Ex-Schalker und -Wolfsburger Draxler noch aus.

Schalke: kein Geld für Draxler-Wechsel

Schalke wird der Wechsel finanziell nichts einbringen. Eine Transferbeteiligung für den 29-Jährigen gibt es nicht. Für seinen Wechsel zum VfL Wolfsburg im Sommer 2015 hatten die Königsblauen rund 40 Millionen Euro für den Offensivspieler kassiert.

Auf Schalke verbrachte Draxler 14 Jahre, wurde zum Profi und sammelte 168 Pflichtspieleinsätze in Königsblau (je 29 Vorlagen und Assists). In der Nationalmannschaft lief er bislang 58 Mal auf, zuletzt im März 2022.

Schalke: Julian Draxler kehrt nicht zurück

Viele Schalke-Fans hatten bis zuletzt auf eine Rückkehr des Eigengewächses gehofft. Im WAZ-Podcast „fußball inside“ hat Peter Knäbel, Sportvorstand der Königsblauen, nun Stellung bezogen zu einem möglichen Comeback auf Schalke. „Ich hoffe, dass wir ihn noch häufig auf Schalke sehen. Das würde nämlich bedeuten, dass er zurückkommen wird zu seiner Familie“, sagte der 56-Jährige, schränkte aber sogleich ein: „Als Spieler ist das aktuell Lichtjahre auseinander, was Anspruch und Wirklichkeit angeht.“

